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В мережі показали роботу британського рідкісного ЗРК Supacat HMT в Україні

9 лютого 2024 10:48
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
В мережі показали роботу британського рідкісного ЗРК Supacat HMT в Україні
Британський ЗРК Supacat HMT. Фото: Supacat
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

В мережі показали відео, на якому знято роботу британського зенітного ракетного комплексу Supacat HMT в Україні. Цей ЗРК оснащений пусковою установкою для ракет AIM-132 ASRAAM.

Відповідне відео опубліковано в Telegram НІП "Тиск" у четвер, 8 лютого.

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Особливості ЗРК Supacat HMT

Це відео рідкісне, оскільки до цього моменту система була показана в дії проти іранських дронів Shahed у жовтні 2023 року.

Основні характеристики ракети AIM-132 ASRAAM представлені таким чином:

  • вага ракети складає 88 кг;
  • маса вибухівки в бойовій частині — 10 кг, виконаної в уламково-фугасному виконанні;
  • діаметр ракети — 166 мм;
  • загальна довжина — 2900 мм;
  • максимальна дальність стрілянини сягає 25 км;
  • пікова швидкість польоту ракети досягає триразової швидкості звуку.

Однак при запуску із землі дальність дії ракети AIM-132 ASRAAM скорочується і, як передбачається, не перевищує 10 км, що робить її потенційним замінником для радянських зенітних ракетних систем типу "Оса", які використовуються в українських збройних силах.

Ракета обладнана інфрачервоною головкою самонаведення, що дозволяє британській зенітній системі функціонувати в безрадіолокаційному режимі, забезпечуючи "тиху" роботу.

Попри це, система оснащена компактною станцією радіолокації для моніторингу повітряного простору.

Нагадаємо, Україна досі не стала одержувачем обіцяних Канадою зенітно-ракетних комплексів NASAMS, обіцяний Києву рік тому. Наразі точні дати постачання залишаються невизначеними.

Своєю чергою влада Канади попросила США скоріше передати Україні ППО середнього радіусу дії NASAMS. За словами чиновників, її було сплачено у березні минулого року.

ЗСУ
військова допомога
Україна
військова техніка
ППО
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війна в Україні

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