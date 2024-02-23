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Поставки баллистических ракет России — в Иране сделали заявление

23 февраля 2024 23:24
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
Поставки баллистических ракет России - в Иране сделали заявление
Офицеры Корпуса стражей исламской революции с ракетной установкой "Зульфикар". Фото: агентство Reuters
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

В постоянном представительстве Ирана при ООН отрицали информацию СМИ о поставках стране-агрессорке России своих баллистических ракет. Речь шла о том, что такие ракеты могут использоваться для ведения РФ полномасштабной войны против Украины.

Заявление иранская миссия предоставила телеканалу CNN в пятницу, 23 февраля.

Что известно о поставках баллистических ракет по Ирану России.

Иранская сторона заявила, что недавняя информация об отправке иранских баллистических ракет в Россию является "необоснованной".

"Хотя не существует никаких действующих международных ограничений или запретов на продажу баллистических ракет, Иран считает себя морально обязанным воздержаться от продолжающихся операций с оружием на время между Россией и Украиной", — заявили в Иране.

Кроме того, там добавили, что такое решение было принято, чтобы не "способствовать продолжению войны".

Как известно, продажа оружия по Ирану России является частью усилий Ирана получить доход для поддержки своей экономики.

Иран стремится получить наличные деньги от России в обмен на поставки ракет.

Хакерская группа Prana Network 4 февраля опубликовала документы, в которых утверждается, что Россия платит Ирану примерно 4,5 млрд долларов в год за импорт иранских беспилотников серии Shahed.

Снабжение Ираном этих ракетных систем могло бы улучшить способность России пробивать оборону украинской ПВО.

Ранее мы сообщали, что в Иране могли передать России около 400 баллистических ракет "Зульфикар", способных поражать нанесенные цели на расстоянии до 700 км. Ракеты могли быть переданы совершенно секретно.

В американском институте изучения войны выяснили, что Россия платит Ирану примерно 4,5 миллиарда долларов в год за импорт беспилотников Shahed-136.

Иран
война
ракеты
Россия

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