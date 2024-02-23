Постачання балістичних ракет Росії — в Ірані зробили заяву

Офіцери Корпусу вартових ісламської революції з ракетною установкою "Зульфікар". Фото: агенція Reuters

У постійному представництві Ірану при ООН заперечили інформацію ЗМІ про постачання країні-агресорці Росії своїх балістичних ракет. Йшлося про те, що такі ракети можуть застосовуватись для ведення РФ повномасштабної війни проти України.

Заяву іранська місія надала телеканалу CNN у п'ятницю, 23 лютого.

Що відомо про постачання балістичних ракет Іраном Росії

Іранська сторона заявила, що нещодавня інформація про відправку іранських балістичних ракет до Росії є "необґрунтованою".

"Хоча не існує жодних чинних міжнародних обмежень або заборон на продаж балістичних ракет, Іран вважає себе морально зобов'язаним утриматися від операцій зі зброєю на час конфлікту між Росією і Україною, що триває", — заявили в Ірані.

Крім того, там додали, що таке рішення було прийняте, аби не "сприяти продовженню війни".

Як відомо, продаж зброї Іраном Росії є частиною зусиль Ірану отримати дохід для підтримки своєї економіки.

Іран прагне отримати готівку від Росії в обмін на постачання ракет.

Хакерська група Prana Network 4 лютого опублікувала документи, в яких стверджується, що Росія платить Ірану приблизно 4,5 мільярда доларів на рік за імпорт іранських безпілотників серії Shahed.

Постачання Іраном цих ракетних систем могло б покращити здатність Росії пробивати оборону української ППО.

Раніше ми повідомляли, що в Ірані могли передати Росії близько 400 балістичних ракет "Зульфікар", які здатні вражати задані цілі на відстані до 700 км. Ракети могли бути передані цілком таємно.

В американському інституті вивчення війни з'ясували, що Росія платить Ірану приблизно 4,5 мільярда доларів на рік за імпорт безпілотників Shahed-136.