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Полонений росіянин відверто розповів про службу в армії РФ та знущання командирів

9 лютого 2024 04:07
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
Російський військовополонений Шаміль Закірович Балієв розповів про службу в ЗС РФ та знущання командирів
Російський військовополонений Шаміль Закірович Балієв. Фото: скриншот
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

Українські воїни взяли в полон 35-річного Шаміля Закіровича Балієва з республіки Башкортостан. Окупант служив у 4-й мотострілецькій бригаді ЗС РФ гранатометником.

Про це у четвер, 8 лютого, повідомив у Telegram головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

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На кадрах розмови з полоненим окупантом, які опублікував генерал, йдеться про те, що Балієв підписав контракт з Міноборони РФ 2 листопада 2023 року через борги та кредити.

За словами окупанта, йому обіцяли службу у тилових частинах, а насправді ж — відразу відправили на штурм як "гарматне м’ясо".

Ба більше, загарбнику навіть не видали обіцяні 195 тисяч рублів.

Він розповів, що командири всіх тримали в страху. На позиціях він бачив десятки одиниць розбитої техніки і трупи росіян.

"Старих бійців вже не залишилось, "двохсоті", "трьохсоті". Перевели 60 чоловік з Таманської дивізії", — розповів Балієв про втрати окупантів.

Також він заявив про постійні обстріли з боку ЗСУ, регулярні атаки українських дронів, побиття рядових офіцерами та проблеми з водою через що окупантам доводилося пити власну сечу.

Нагадаємо, російські окупанти влаштували незаконне судилище українських бійців із 36-ї бригади морської піхоти ВМС України та 17-ї танкової бригади Збройних сил України. Підконтрольний Росії "Верховний суд ДНР" "засудив" 33 наших захисників на термін від 27 до 29 років. Вони мають відсидіти у колонії суворого режиму.

Також ми повідомляли, що Служба безпеки України виявила три схрони зі зброєю та вибухівкою російських окупантів. Зокрема, було знайдено гранатомети ворожих диверсійно-розвідувальних груп поблизу Києва.

росіяни
окупанти
полонені
війна в Україні

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