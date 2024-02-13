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Благодарность сенаторам США и ситуация на фронте — вечернее обращение Зеленского

13 февраля 2024 20:06
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Благодарность сенаторам США и ситуация на фронте — вечернее обращение Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что ситуация на фронте в Авдеевке, Купянске и Лимане остается очень сложной. Он подчеркнул, что все главы украинской обороны находятся на местах и контролируют ситуацию.

Об этом Зеленский рассказал в своем традиционном вечернем обращении во вторник, 13 февраля.

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"Главком Сырский, министр обороны Умеров сейчас на местах, именно там, на фронте, весь день. Объехали сегодня все горячие точки фронта", — отметил Зеленский.

Он отметил, что военные решают имеющиеся проблемы: комплектация подразделений, укрепление, управление. Также он отметил, что будет усиление дронами, РЭБ.

"Командные позиции будут тоже укреплены. Позже будет подробный доклад", — пообещал президент.

Зеленский также поблагодарил американских сенаторов за положительный результат голосования за оказание помощи Украине.

"Состоялось стратегически важное голосование в Соединенных Штатах, голосование Сената за пакет дальнейшей поддержки нашего государства, наших воинов и наших усилий. Я благодарен каждому сенатору за морально сильный выбор", — заявил глава государства.

Он также подчеркнул, что успешное голосование в Сенате США важно не только для Украины, но и для всего демократического мира, который борется с тиранией РФ.

"Слава всем, кто сражается ради Украины, кто работает ради того, чтобы наша независимость сохранилась, и всем, кто помогает, спасибо", — резюмировал президент.

Ранее мы сообщали, что Зеленский опубликовал трогательные фотографии самоотверженной работы украинских боевых медиков для спасения жизни бойцов ВСУ, поблагодарив их за самопожертвованную работу ради Украины.

Напомним, что Зеленский отреагировал на принятие Сенатом Соединенных Штатов Америки законопроекта о выделении помощи Украины. Он поблагодарил за это решение. Речь идет о 61 миллионе долларов.

Владимир Зеленский
США
война
ВСУ
Украина
голосование
Александр Сырский
Сенат

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