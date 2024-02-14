Планировали обстрел ядерного объекта в Харькове — пяти россиянам объявили подозрения
Служба безопасности Украины собрала доказательную базу на трех российских высокопоставленных военных, причастных к попытке совершения экоцида в Харьковской области. Речь идет о руководителе Западного военного округа вооруженных сил России, генерал-полковнике Александре Журавлеве и четырех его подчиненных.
Об этом сообщила прессслужба СБУ.
Российские генералы совершали преступления в Украине
Установлено, что генерал-полковник Александр Журавлев отдавал приказы четырем своим подчиненным, а именно:
- генерал-лейтенанту Олегу Маковецкому, командующему 6-й армией военно-воздушных сил и противовоздушной обороны;
- генерал-лейтенанту Владиславу Ершову — командующему 6-й общевойсковой армией;
- полковнику Павлу Пилюкову — командиру 45-й артиллерийской бригады большой мощности;
- полковнику Евгению Геращенко — командиру 79-й гвардейской реактивной артиллерийской Новозыбковской бригады.
По данным следствия, только в течение 2022 года по их указаниям российские захватчики более 70 раз нанесли прицельные удары по исследовательскому учреждению ядерных технологий "Источник нейтронов" в Харькове.
"В ходе атак захватчики использовали авиабомбы ФАБ-500, а также реактивные системы залпового огня "Град", "Смерч" и "Ураган", — сообщили в СБУ.
Кроме того, рашисты обстреливали гражданский ядерный объект из тяжелой ствольной артиллерии типа "Пион", "Мста-С", "Акация" и минометов.
"Таким образом вражеские удары могли повлечь за собой экологическую катастрофу межрегионального масштаба", — пояснили в СБУ.
СБУ сообщила о подозрении
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили всем пяти российским военным о подозрении в совершении следующих преступлений:
- нарушение законов и обычаев войны, совершенные по предварительному сговору группой лиц;
- экоцид, совершенный по предварительному сговору группой лиц.
Кроме того, Журавлева и двух его подчиненных — Маковецкого и Ершова — подозревают в следующих преступлениях:
- посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые привели к гибели людей, совершенное по предварительному сговору группой лиц;
- ведение агрессивной войны или агрессивных военных действий, совершенное по предварительному сговору группой лиц.
Ранее мы сообщали, что в СБУ объявили подозрение семи российским солдатам, воевавшим против ВСУ в Херсонской области. Основным фигурантом выступает командир подразделения танкового батальона ВС РФ, чьи подчиненные обстреливали из танков позиции украинских войск под Крынками.
Ранее СБУ заочно сообщила о подозрении заместителю крымского гауляйтера Сергея Аксенова Роману Хитущенко, отвечающему за серийное производство дронов для российской армии на временно захваченном полуострове.
Читайте Новини.LIVE!