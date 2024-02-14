Планировали обстрел ядерного объекта в Харькове — пяти россиянам объявили подозрения

Последствия одного из обстрелов Источника нейтронов в 2022 году. Фото: Государственная инспекция ядерного регулирования Украины

Служба безопасности Украины собрала доказательную базу на трех российских высокопоставленных военных, причастных к попытке совершения экоцида в Харьковской области. Речь идет о руководителе Западного военного округа вооруженных сил России, генерал-полковнике Александре Журавлеве и четырех его подчиненных.

Об этом сообщила прессслужба СБУ.

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Установлено, что генерал-полковник Александр Журавлев отдавал приказы четырем своим подчиненным, а именно:

генерал-лейтенанту Олегу Маковецкому, командующему 6-й армией военно-воздушных сил и противовоздушной обороны;

⁠генерал-лейтенанту Владиславу Ершову — командующему 6-й общевойсковой армией;

полковнику Павлу Пилюкову — командиру 45-й артиллерийской бригады большой мощности;

полковнику Евгению Геращенко — командиру 79-й гвардейской реактивной артиллерийской Новозыбковской бригады.

По данным следствия, только в течение 2022 года по их указаниям российские захватчики более 70 раз нанесли прицельные удары по исследовательскому учреждению ядерных технологий "Источник нейтронов" в Харькове.

"В ходе атак захватчики использовали авиабомбы ФАБ-500, а также реактивные системы залпового огня "Град", "Смерч" и "Ураган", — сообщили в СБУ.

Кроме того, рашисты обстреливали гражданский ядерный объект из тяжелой ствольной артиллерии типа "Пион", "Мста-С", "Акация" и минометов.

"Таким образом вражеские удары могли повлечь за собой экологическую катастрофу межрегионального масштаба", — пояснили в СБУ.

СБУ сообщила о подозрении

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили всем пяти российским военным о подозрении в совершении следующих преступлений:

нарушение законов и обычаев войны, совершенные по предварительному сговору группой лиц;

экоцид, совершенный по предварительному сговору группой лиц.

Кроме того, Журавлева и двух его подчиненных — Маковецкого и Ершова — подозревают в следующих преступлениях:

посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые привели к гибели людей, совершенное по предварительному сговору группой лиц;

ведение агрессивной войны или агрессивных военных действий, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

Ранее мы сообщали, что в СБУ объявили подозрение семи российским солдатам, воевавшим против ВСУ в Херсонской области. Основным фигурантом выступает командир подразделения танкового батальона ВС РФ, чьи подчиненные обстреливали из танков позиции украинских войск под Крынками.

Ранее СБУ заочно сообщила о подозрении заместителю крымского гауляйтера Сергея Аксенова Роману Хитущенко, отвечающему за серийное производство дронов для российской армии на временно захваченном полуострове.