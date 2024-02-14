Планували обстріл ядерного об'єкта у Харкові — п'ятьом росіянам оголосили підозри

Наслідки одного з обстрілів Джерела нейтронів у 2022 році. Фото: Державна інспекція ядерного регулювання України

Служба безпеки України зібрала доказову базу на трьох російських високопоставлених військових, які причетні до спроби вчинення екоциду на Харківщині. Йдеться про керівника Західного військового округу збройних сил Росії, генерал-полковника Олександра Журавльова і чотирьох його підлеглих.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

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Встановлено, що генерал-полковник Олександр Журавльов віддавав накази чотирьом своїм підлеглим, а саме:

генерал-лейтенанту Олегу Маковецькому, командувачу 6-ю армією військово-повітряних сил та протиповітряної оборони;

⁠генерал-лейтенанту Владиславу Єршову — командувачу 6-ю загальновійськовою армією;

полковнику Павлу Пілюкову — командиру 45-ї артилерійської бригади великої потужності;

полковнику Євгену Геращенку — командиру 79-ї гвардійської реактивної артилерійської Новозибківської бригади.

За даними слідства, тільки протягом 2022 року за їхніми вказівками російські загарбники понад 70 разів здійснили прицільні удари по дослідницькій установі ядерних технологій "Джерело нейтронів" у Харкові.

"Під час атак загарбники використовували авіабомби ФАБ-500, а також реактивні системи залпового вогню "Град", "Смерч" та "Ураган", — повідомили в СБУ.

Крім того, рашисти обстрілювали цивільний ядерний об’єкт з важкої ствольної артилерії типу "Піон", "Мста-С", "Акація" та мінометів.

"Таким чином ворожі удари могли спричинити екологічну катастрофу міжрегіонального масштабу", — пояснили в СБУ.

СБУ повідомила про підозру

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили усім п'ятьом російським військовим про підозру у скоєнні таких злочинів:

порушення законів і звичаїв війни, вчинені за попередньою змовою групою осіб;

екоцид, вчинений за попередньою змовою групою осіб.

Окрім того, Журавльова та двох його підлеглих — Маковецького та Єршова — підозрюють у таких злочинах:

посягання на територіальну цілісність і недоторканість України, які призвели до загибелі людей, вчинене за попередньою змовою групою осіб;

ведення агресивної війни або агресивних воєнних дій, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Раніше ми повідомляли, що в СБУ оголосили підозру сімом російським солдатам, які воювали проти ЗСУ в Херсонській області. Основним фігурантом виступає командир підрозділу танкового батальйону ЗС РФ, чиї підлеглі обстрілювали з танків позиції українських військ під Кринками.

Раніше СБУ заочно повідомила про підозру заступнику кримського гауляйтера Сергія Аксьонова Роману Хитущенко, який відповідає за серійне виробництво дронів для російської армії на тимчасово захопленому півострові.