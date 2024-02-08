Во время выполнения боевой задачи погиб украинский пилот Владислав Рыков

Погибший пилот Владислав Рыков. Фото: Instagram / thunder__ua

На фронте во время выполнения боевого задания в среду 7 февраля погиб украинский летчик Владислав Рыков. На счету пилота было 385 боевых вылетов.

Об этом сообщил боевой собрат, летчик-штурмовик Воздушных Сил ВСУ Ростислав Лазаренко в Instagram в четверг, 8 февраля.

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Как указывает собрат Лазаренко, у погибшего Героя осталась жена и маленькая дочь.

"Вчера мне вырвали сердце. 07.02.2024 во время выполнения боевого задания погиб мой боевой брат, член нашей боевой семьи, мой заместитель — Владислав Рыков. На его счету 385 боевых вылетов — это был лучший летчик и командир, которого я знал. Он прикрывал мою спину с начала полномасштабной войны как на земле, так и в воздухе, подготовил большое количество как боевых ведомых, так и ведущих. Для меня это чрезвычайно тяжелая потеря, так как за эти почти два года войны, Влад всегда был рядом и все проблемы мы решали вместе", — говорится в сообщении военного.

Скриншот поста Лазаренко

Напомним, на фронте погиб актер Ровенского областного музыкально-драматического театра Владимир Фединчук, служивший на Донецком направлении.

Также мы писали о том, что в результате украинской атаки по авиабазе "Бельбек" во временно оккупированном Крыму был ликвидирован российский командир авиационной эскадрильи, генерал-лейтенант Александр Татаренко.