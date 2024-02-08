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Мінус "Алігатор" — ЗСУ знищили ударний вертоліт росіян

8 лютого 2024 12:40
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Мінус "Алігатор" — ЗСУ знищили ударний вертоліт росіян
Вертоліт Ка-52 в польоті. Ілюстративне фото: Wikimedia Commons
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Українські військові знищили російський ударний вертоліт Ка-52 "Алігатор" разом з екіпажем. Ворожий гелікоптер було уражено з ПЗРК у районі Авдіївки Донецької області 7 лютого.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський у своєму Telegram у четвер, 8 лютого.

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"7 лютого в операційній зоні ОСУВ "Таврія" воїни одного з механізованих підрозділів знищили російський ударний вертоліт Ка-52. Ворожий "Алігатор" з екіпажем був уражений із ПЗРК та "удобрив ґрунт" на Авдіївському напрямку", — написав Тарнавський.

зсу знищили російський вертоліт
Скриншот допису з Telegram Командувача Тарнавського

Нагадаємо, раніше ми писали, що українські воїни знищили два російських "Гради" на південному напрямку фронту. 

Також нацгвардійці знищили російський танк Т-72. Сталося це на Запорізькому напрямку фронту. 

ЗСУ
гелікоптер
Авдіївка
війна в Україні
Олександр Тарнавський
угрупування військ "Таврія"

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