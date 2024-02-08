Мінус "Алігатор" — ЗСУ знищили ударний вертоліт росіян

Вертоліт Ка-52 в польоті. Ілюстративне фото: Wikimedia Commons

Українські військові знищили російський ударний вертоліт Ка-52 "Алігатор" разом з екіпажем. Ворожий гелікоптер було уражено з ПЗРК у районі Авдіївки Донецької області 7 лютого.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський у своєму Telegram у четвер, 8 лютого.

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"7 лютого в операційній зоні ОСУВ "Таврія" воїни одного з механізованих підрозділів знищили російський ударний вертоліт Ка-52. Ворожий "Алігатор" з екіпажем був уражений із ПЗРК та "удобрив ґрунт" на Авдіївському напрямку", — написав Тарнавський.

Скриншот допису з Telegram Командувача Тарнавського

Нагадаємо, раніше ми писали, що українські воїни знищили два російських "Гради" на південному напрямку фронту.

Також нацгвардійці знищили російський танк Т-72. Сталося це на Запорізькому напрямку фронту.