Під час виконання бойового завдання загинув український пілот Владислав Риков

Загиблий пілот Владислав Риков. Фото: Instagram / thunder__ua

На фронті під час виконання бойового завдання у середу, 7 лютого загинув український льотчик Владислав Риков. На рахунку пілота було 385 бойових вильотів.

Про це повідомив бойовий побратим, льотчик-штурмовик Повітряних Сил ЗСУ Ростислав Лазаренко в Instagram у четвер, 8 лютого.

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Як вказує побратим Лазаренко, у загиблого Героя залишилася дружина і маленька донька.

"Вчора мені вирвали серце. 07.02.2024 під час виконання бойового завдання загинув мій бойовий братик, член нашої бойової сімʼї, мій заступник — Владислав Риков. На його рахунку 385 бойових вильотів — це був найкращий льотчик і командир, якого я знав. Він прикривав мою спину з початку повномасштабної війни як на землі, та і в повітрі, підготував велику кількість як бойових ведених, так і ведучих. Для мене це надзвичайно тяжка втрата, так як за цих майже два роки війни, Влад завжди був поруч і всі проблеми ми вирішували разом", — йдеться в повідомленні військового.

Скриншот допису Лазаренка

Нагадаємо, на фронті загинув актор Рівненського обласного музично-драматичного театру Володимир Федінчук, який служив на Донецькому напрямку.

Також ми писали про те, що в результаті української атаки по авіабазі "Бельбек" у тимчасово окупованому Криму було ліквідовано російського командира авіаційної ескадрильї, генерал-лейтенанта Олександра Татаренка.