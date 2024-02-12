Первая Ставка в обновленном составе — Зеленский в вечернем обращении подвел итоги

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 12 февраля, провел первую Ставку Верховного Главнокомандующего в обновленном составе. В ходе встречи обсудили, в частности, увеличение количества мобильных огневых групп.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram-канале.

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Мобильные огневые группы ПВО

"Провел сегодня первое заседание Ставки с участием новых военных командующих. Главком Александр Сырский, начальник Генштаба Анатолий Баргилевич вместе с командующими по направлениям", — сказал он.

Президент выслушал доклады по ситуации на фронте: Купянское направление, Лиманское, Бахмутское, Марьинское, Запорожское и Авдеевка.

Также Зеленскому отдельно доложили о действиях на юге, в частности в Херсонской области. В то же время был подробный отчет по защите критической инфраструктуры: энергетики, объектов теплоснабжения и водоснабжения.

"Чтобы добавить больше защиты, добавляем больше силы, больше возможностей нашим мобильным огневым группам. Увеличим и количество таких групп", — отметил он.

Украинский лидер подчеркнул, что они являются одной из основ защиты от российского террора и поблагодарил всех, кто служит в мобильных огневых группах.

Кроме того, на Ставке доложили об обеспечении всех подразделений снарядами, дронами и средствами РЭБ.

"Каждый в Украине, кто может производить эффективные системы радиоэлектронной борьбы, заслуживает полного государственного содействия — на всех уровнях: и на центральном, от правительства, и в каждом регионе, где есть такой потенциал", — отметил Президент.

Зеленский поблагодарил всех предпринимателей и разработчиков, которые развивают производство систем РЭБ.

Скриншот поста Зеленского

Напомним, Зеленский назначил заместителей Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и главу Генштаба Анатолия Баргилевича в субботу, 10 февраля. Что о них известно — в материале Новини.LIVE.

Кроме того, соответствующие изменения в военном руководстве Украины прокомментировала народная депутат Марьяна Безуглая.