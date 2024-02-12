Перша Ставка в оновленому складі — Зеленський у вечірньому зверненні підбив підсумки
Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 12 лютого, провів першу Ставку Верховного Головнокомандувача в оновленому складі. Під час зустрічі обговорили, зокрема, збільшення кількості мобільних вогневих груп.
Про це Зеленський повідомив у Telegram-каналі.
Мобільні вогневі групи ППО
"Провів сьогодні перше засідання Ставки за участю нових військових командувачів. Головком Олександр Сирський, начальник Генштабу Анатолій Баргилевич разом з командувачами за напрямками", — сказав він.
Президент вислухав доповіді щодо ситуації на фронті: Купʼянський напрямок, Лиманський, Бахмутський, Марʼїнський, Запорізький та Авдіївка.
Також Зеленському окремо доповіли щодо дій на півдні, зокрема у Херсонській області. Водночас був детальний звіт щодо захисту критичної інфраструктури: енергетики, обʼєктів теплопостачання та водопостачання.
"Щоб додати більше захисту, додаємо більше сили, більше можливостей нашим мобільним вогневим групам. Збільшимо й кількість таких груп", — зазначив він.
Український лідер наголосив, що вони є однією з основ захисту від російського терору та подякував усім, хто служить у мобільних вогневих групах.
Крім того, на Ставці доповіли про забезпечення всіх підрозділів снарядами, дронами та засобами РЕБ.
"Кожен в Україні, хто може виробляти ефективні системи радіоелектронної боротьби, заслуговує на повне державне сприяння — на всіх рівнях: і на центральному, від уряду, і в кожному регіоні, де є такий потенціал", — зауважив Президент.
Зеленський подякував усім підприємцям та розробникам, які розвивають виробництво систем РЕБ.
Нагадаємо, Зеленський призначив заступників Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та очільника Генштабу Анатолія Баргилевича у суботу, 10 лютого. Що про них відомо — у матеріалі Новини.LIVE.
Крім того, відповідні зміни у військовому керівництві України прокоментувала народна депутатка Мар'яна Безугла.
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