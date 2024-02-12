Перша Ставка в оновленому складі — Зеленський у вечірньому зверненні підбив підсумки

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 12 лютого, провів першу Ставку Верховного Головнокомандувача в оновленому складі. Під час зустрічі обговорили, зокрема, збільшення кількості мобільних вогневих груп.

Про це Зеленський повідомив у Telegram-каналі.

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"Провів сьогодні перше засідання Ставки за участю нових військових командувачів. Головком Олександр Сирський, начальник Генштабу Анатолій Баргилевич разом з командувачами за напрямками", — сказав він.

Президент вислухав доповіді щодо ситуації на фронті: Купʼянський напрямок, Лиманський, Бахмутський, Марʼїнський, Запорізький та Авдіївка.

Також Зеленському окремо доповіли щодо дій на півдні, зокрема у Херсонській області. Водночас був детальний звіт щодо захисту критичної інфраструктури: енергетики, обʼєктів теплопостачання та водопостачання.

"Щоб додати більше захисту, додаємо більше сили, більше можливостей нашим мобільним вогневим групам. Збільшимо й кількість таких груп", — зазначив він.

Український лідер наголосив, що вони є однією з основ захисту від російського терору та подякував усім, хто служить у мобільних вогневих групах.

Крім того, на Ставці доповіли про забезпечення всіх підрозділів снарядами, дронами та засобами РЕБ.

"Кожен в Україні, хто може виробляти ефективні системи радіоелектронної боротьби, заслуговує на повне державне сприяння — на всіх рівнях: і на центральному, від уряду, і в кожному регіоні, де є такий потенціал", — зауважив Президент.

Зеленський подякував усім підприємцям та розробникам, які розвивають виробництво систем РЕБ.

Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, Зеленський призначив заступників Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та очільника Генштабу Анатолія Баргилевича у суботу, 10 лютого. Що про них відомо — у матеріалі Новини.LIVE.

Крім того, відповідні зміни у військовому керівництві України прокоментувала народна депутатка Мар'яна Безугла.