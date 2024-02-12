Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна 2024 arrow Перша Ставка в оновленому складі — Зеленський у вечірньому зверненні підбив підсумки arrow

Перша Ставка в оновленому складі — Зеленський у вечірньому зверненні підбив підсумки

12 лютого 2024 20:31
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Перша Ставка в оновленому складі — Зеленський у вечірньому зверненні підбив підсумки
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 12 лютого, провів першу Ставку Верховного Головнокомандувача в оновленому складі. Під час зустрічі обговорили, зокрема, збільшення кількості мобільних вогневих груп.

Про це Зеленський повідомив у Telegram-каналі.

Читайте також:

Мобільні вогневі групи ППО

"Провів сьогодні перше засідання Ставки за участю нових військових командувачів. Головком Олександр Сирський, начальник Генштабу Анатолій Баргилевич разом з командувачами за напрямками", — сказав він.

Президент вислухав доповіді щодо ситуації на фронті: Купʼянський напрямок, Лиманський, Бахмутський, Марʼїнський, Запорізький та Авдіївка.

Також Зеленському окремо доповіли щодо дій на півдні, зокрема у Херсонській області. Водночас був детальний звіт щодо захисту критичної інфраструктури: енергетики, обʼєктів теплопостачання та водопостачання.

"Щоб додати більше захисту, додаємо більше сили, більше можливостей нашим мобільним вогневим групам. Збільшимо й кількість таких груп", — зазначив він.

Український лідер наголосив, що вони є однією з основ захисту від російського терору та подякував усім, хто служить у мобільних вогневих групах.

Крім того, на Ставці доповіли про забезпечення всіх підрозділів снарядами, дронами та засобами РЕБ.

"Кожен в Україні, хто може виробляти ефективні системи радіоелектронної боротьби, заслуговує на повне державне сприяння — на всіх рівнях: і на центральному, від уряду, і в кожному регіоні, де є такий потенціал", — зауважив Президент.

Зеленський подякував усім підприємцям та розробникам, які розвивають виробництво систем РЕБ.

null
Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, Зеленський призначив заступників Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та очільника Генштабу Анатолія Баргилевича у суботу, 10 лютого. Що про них відомо — у матеріалі Новини.LIVE.

Крім того, відповідні зміни у військовому керівництві України прокоментувала народна депутатка Мар'яна Безугла

Володимир Зеленський
Генштаб ЗСУ
Ставка верховного головнокомандувача
війна в Україні
Олександр Сирський

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

3 лютого 2024

16:25 Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач

7 лютого 2024
Новина з відео

03:14 Ці дерева не можна садити на ділянці — небезпека для здоров'я та будинку

30 січня 2024

22:18Кого можуть звільнити від призову за новим законопроєктом про мобілізацію

7 лютого 2024
Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

4 лютого 2024

06:40 Ціни на кольоровий метал в Україні — скільки коштує здати 1 кг міді на початку лютого

Актуальне по темі