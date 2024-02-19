Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война 2024 arrow Партизаны "АТЕШ" нашли в Крыму вражескую технику, которую враг планирует перекинуть на фронт arrow

Партизаны "АТЕШ" нашли в Крыму вражескую технику, которую враг планирует перекинуть на фронт

19 февраля 2024 01:48
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Партизаны "АТЕШ" нашли в Крыму вражескую технику, которую враг планирует перекинуть на фронт
Российские оккупанты ремонтируют технику. Фото: Минобороны РФ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Партизаны движения "АТЕШ" нашли российскую военную технику в поселке Азовское в Джанкойском районе временно оккупированного Крыма. Враг планирует транспортировать ее на передовую.

Об этом "АТЕШ" сообщает в Telegram в воскресенье, 18 февраля.

Партизаны нашли российскую технику

"Нашими агентами была найдена военная техника оккупантов в поселке городского типа Азовское, для дальнейшего опрокидывания ее на фронт. Также было найдено место для систематического скопления различной техники для того же опрокидывания с помощью железной дороги", — рассказали партизаны.

Они отметили, что чем больше мест дислокации вражеской техники будет известно, тем меньше ее доедет до пункта назначения.

"Зная, где враг собирает технику для транспортировки, можно очень хорошо помочь оккупантам не доехать до места назначения. Дальше больше", — добавили в "АТЕШ".

Как партизаны "АТЕШ" противостоят оккупантам

Напомним, что партизаны подожгли релейный шкаф на одной из железнодорожных станций в Волгоградской области РФ. Таким образом, на время удалось остановить опрокидывание военной техники.

Также мы сообщали, что партизаны "АТЕШ" добрались до Московской области и расклеили на столбах города Мытищи десятки постеров. Партизаны проиллюстрировали на них антироссийские лозунги и призвали жителей города вступать в ряды "АТЕШ".

Добавим, что "АТЕШ" совершил диверсию на железной дороге оккупантов в Тамбовской области РФ. Ею россияне перевозили ракеты.

Крым
россияне
военная техника
оккупанты
партизаны
война в Украине
війна

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

7 февраля 2024
Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

13 февраля 2024
Новость с видео

21:34 Некоторые украинцы получают мобилизационные распоряжения — что это и кого касается

8 февраля 2024

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в феврале

Актуальное по теме