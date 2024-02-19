Партизаны "АТЕШ" нашли в Крыму вражескую технику, которую враг планирует перекинуть на фронт

Российские оккупанты ремонтируют технику. Фото: Минобороны РФ

Партизаны движения "АТЕШ" нашли российскую военную технику в поселке Азовское в Джанкойском районе временно оккупированного Крыма. Враг планирует транспортировать ее на передовую.

Об этом "АТЕШ" сообщает в Telegram в воскресенье, 18 февраля.

Партизаны нашли российскую технику

"Нашими агентами была найдена военная техника оккупантов в поселке городского типа Азовское, для дальнейшего опрокидывания ее на фронт. Также было найдено место для систематического скопления различной техники для того же опрокидывания с помощью железной дороги", — рассказали партизаны.

Они отметили, что чем больше мест дислокации вражеской техники будет известно, тем меньше ее доедет до пункта назначения.

"Зная, где враг собирает технику для транспортировки, можно очень хорошо помочь оккупантам не доехать до места назначения. Дальше больше", — добавили в "АТЕШ".

Как партизаны "АТЕШ" противостоят оккупантам

Напомним, что партизаны подожгли релейный шкаф на одной из железнодорожных станций в Волгоградской области РФ. Таким образом, на время удалось остановить опрокидывание военной техники.

Также мы сообщали, что партизаны "АТЕШ" добрались до Московской области и расклеили на столбах города Мытищи десятки постеров. Партизаны проиллюстрировали на них антироссийские лозунги и призвали жителей города вступать в ряды "АТЕШ".

Добавим, что "АТЕШ" совершил диверсию на железной дороге оккупантов в Тамбовской области РФ. Ею россияне перевозили ракеты.