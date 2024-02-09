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Українські партизани дісталися до Підмосков'я та залишили "послання" росіянам

9 лютого 2024 12:53
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Українські партизани дісталися до Підмосков'я та залишили "послання" росіянам
Постер "АТЕШ" на стовпі в Московській області. Фото: АТЕШ
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Представники партизанського угрупування "АТЕШ" дісталися Московської області та розклеїли на стовпах міста Митищі десятки постерів. Партизани проілюстрували на них антиросійські лозунги та закликали жителів міста вступати до лав "АТЕШ".

Про це повідомило угрупування "АТЕШ" в Telegram, в п'ятницю, 9 лютого.

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Партизани "АТЕШ" розклеїли десятки постерів на стовпах у Підмосков'ї

За даними "АТЕШ", військовий рух українців та кримських татар вночі 9 лютого, здійснив інформаційний рейд на Митищі, Московської області. Вони розклеїли десятки постерів з обличчям Путіна та закликами вступати до лав партизанського руху і боротися проти війни.

"Ми закликаємо вступати в наш рух і розпочинати боротьбу зі злочинною владою та її прихильниками. На постери вже відгукнулося багато людей, і ми почали з ними роботу", — йдеться в повідомленні "АТЕШ".

Постер "АТЕШ" на стовпі в Підмосковʼї
Постер "АТЕШ" на стовпі в Підмосковʼї. Фото: АТЕШ
Постер "АТЕШ" на стовпі в Підмосковʼї
Постер "АТЕШ" на стовпі в Підмосковʼї. Фото: АТЕШ
Постер "АТЕШ" на стовпі в Підмосковʼї
Постер "АТЕШ" на стовпі в Підмосковʼї. Фото: АТЕШ
Постер "АТЕШ" на стовпі в Підмосковʼї
Постер "АТЕШ" на зупинці в Підмосковʼї. Фото: АТЕШ
Скриншот допису "АТЕШ"
Скриншот допису "АТЕШ"

Нагадаємо, партизани "АТЕШ" здійснили диверсію на російській залізниці у Тамбовській області. Нею ворог перевозив ракети в арсенал військово-повітряних сил РФ.

Додамо, представники "АТЕШ" виявили місце зберігання російських ракет типу "Калібр" Севастополі, що в Криму.

війна
Україна
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партизани
Росія

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