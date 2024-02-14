Остин открыл заседание Рамштайна и рассказал о состоянии здоровья

Глава Пентагона Ллойд Остин. Фото: скриншот с видео

Глава Пентагона Ллойд Остин открыл встречу Контактной группы по помощи Украины в формате "Рамштайн". Он выступил перед своими коллегами по видеосвязи. Это стало его первым публичным выступлением после недавней госпитализации в больницу.

Об этом пишет Укринформ в среду, 14 февраля.

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Как себя чувствует Ллойд Остин

"Я планировал лично присутствовать с вами сегодня в Брюсселе, но мне пришлось вернуться в больницу для проведения нехирургических процедур", — объяснил Остин.

По его словам, он чувствует себя хорошо, а прогноз лечения назвал "отличным".

"Я в хорошем состоянии, и мой прогноз по раку остается отличным. И я искренне благодарен за все пожелания по выздоровлению", — добавил министр обороны США.

Участие в заседании 19-го "Рамштайна"

Также глава Пентагона подчеркнул, что с нетерпением ждет своего личного участия в следующих заседаниях "Рамштайна".

Кроме того, во время встречи он предложил обсудить вопросы экстренных поставок боеприпасов для артиллерии и средств ПВО.

Напомним, ранее Остина госпитализировали в Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида из-за осложнений в результате плановой медицинской процедуры.

Позже стало известно, что глава Пентагона болен раком простаты.

Уже 12 февраля Представитель Пентагона Патрик Райдер сообщил, что министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин в очередной раз попал в больницу из-за проблем со здоровьем. У чиновника возникли проблемы с мочевым пузырем.