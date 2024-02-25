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Оккупанты расстреляли украинских военных под Бахмутом, которые сдавались в плен

25 февраля 2024 22:57
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Оккупанты расстреляли украинских военных под Бахмутом, которые сдавались в плен
Украинские военные и российские оккупанты. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российские оккупанты снова расстреляли украинских военных, которые сдавались в плен. Очередное военное преступление захватчиков, вероятно, произошло в субботу, 24 февраля, в Бахмутском районе.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram в воскресенье, 25 февраля.

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Убийство украинских военных, которые сдавались в плен

"На видео, которое нам удалось получить, видно, что украинские военные сдаются в плен: их руки были подняты вверх, они показывали, что безоружны и не несут угрозы. Россияне должны были взять их в плен, но вместо этого беспощадно расстреляли", — подчеркнул Лубинец.

По его словам, точное количество убитых россиянами украинцев не известно, вероятно их было по меньшей мере семь. Это военные СОУ.

Лубинец отметил, что такой расстрел является военным преступлением. В настоящее время Украине известно, из какой воинской части армии РФ солдаты, убившие военных СОУ.

Уполномоченный ВРУ по правам человека подчеркнул, что этот случай необходимо зафиксировать как очередное нарушение Россией норм международного гуманитарного права. По этому поводу Лубинец обратился с официальными письмами в ООН и МККК, чтобы организации зафиксировали и публично признали, что оккупанты убивают пленных.

"Для российской армии Женевские конвенции, правила и обычаи войны ничего не значат. Они поступают по своим негласным "конвенциям", "правилам" и "обычаям" — жестокости, подлости, низости", — добавил он.

Напомним, оккупанты расстреляли пленных украинских военных возле Работино Запорожской области. Это были трое военных Третьей БрОП "Спартан".

Также утром 19 февраля оккупанты в полосе зоны ответственности ОСУВ "Хортица" расстреляли двух украинских военнопленных.

война
ВСУ
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Бахмут
Дмитрий Лубинец

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