До України повернули тіла 58 загиблих військових
16 лютого 2024 12:52
Повернення полеглих військових в Україну. Фото: t.me/Koord_shtab
Відбувся черговий репатріаційний захід. В Україну повернули тіла 58 загиблих захисників.
Про це повідомила пресслужба Координаційнийного штабу з питань поводження з військовополоненими у Telegram у п'ятницю, 16 лютого.
Повернення загиблих військових в Україну
Полеглих захисників повернули завдяки взаємодії співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими з Об’єднаним центром при СБУ, МВС України, ЗСУ, ДСНС та іншими представниками структур сектору безпеки та оборони України.
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