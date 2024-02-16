До України повернули тіла 58 загиблих військових

Повернення полеглих військових в Україну. Фото: t.me/Koord_shtab

Відбувся черговий репатріаційний захід. В Україну повернули тіла 58 загиблих захисників.

Про це повідомила пресслужба Координаційнийного штабу з питань поводження з військовополоненими у Telegram у п'ятницю, 16 лютого.

Повернення загиблих військових в Україну

Полеглих захисників повернули завдяки взаємодії співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими з Об’єднаним центром при СБУ, МВС України, ЗСУ, ДСНС та іншими представниками структур сектору безпеки та оборони України.

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