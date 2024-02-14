Оккупанты распространяют слухи о наступлении на Сумскую область — в ГВА отреагировали
Российские оккупанты распространяют слухи о наступлении на Сумскую область. В городской военной администрации опровергли эту информацию.
Об этом заявил глава Сумской ГВА Алексей Дрозденко в Telegram в среду, 14 февраля.
Наступление оккупантов на Сумскую область
Дрозденко призвал не верить фейкам и не поддаваться манипуляциям.
"Враг распространяет ИПСО по наступлению на севере и оккупации Сум", — рассказал он.
По его словам, реальной угрозы нет, а ВСУ — готовы давать отпор.
Напомним, СБУ установила еще пятерых российских оккупантов, которые пытали мирных жителей во время захвата Сумской области. Речь идет о солдатах 423-го мотострелкового полка четвертой дивизии первой танковой армии Западного военного округа ВС РФ.
Также 3 февраля группа вражеских диверсантов пыталась прорвать украинскую границу в Сумской области. Оккупанты потеряли трех военных погибшими или ранеными.
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