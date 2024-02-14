Оккупанты распространяют слухи о наступлении на Сумскую область — в ГВА отреагировали

Российские оккупанты. Фото: росСМИ

Российские оккупанты распространяют слухи о наступлении на Сумскую область. В городской военной администрации опровергли эту информацию.

Об этом заявил глава Сумской ГВА Алексей Дрозденко в Telegram в среду, 14 февраля.

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Дрозденко призвал не верить фейкам и не поддаваться манипуляциям.

"Враг распространяет ИПСО по наступлению на севере и оккупации Сум", — рассказал он.

По его словам, реальной угрозы нет, а ВСУ — готовы давать отпор.

Пост Дрозденко. Фото: скриншот

Напомним, СБУ установила еще пятерых российских оккупантов, которые пытали мирных жителей во время захвата Сумской области. Речь идет о солдатах 423-го мотострелкового полка четвертой дивизии первой танковой армии Западного военного округа ВС РФ.

Также 3 февраля группа вражеских диверсантов пыталась прорвать украинскую границу в Сумской области. Оккупанты потеряли трех военных погибшими или ранеными.