Оккупанты обстреляли складское помещение в Полтавской области

Последствия обстрела Полтавской области. Архивное фото: t.me/poltavskaOVA

Российские захватчики ночью, 15 февраля, атаковали Полтавскую область. Под вражеским ударом оказалось складское помещение в Миргородском районе.

Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Филипп Пронин в Telegram.

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По словам Пронина, попадание по складскому помещению вызвало пожар на площади 100 квадратных метров.

"К счастью, обошлось без жертв и пострадавших", — добавил он.

Пост Пронина. Фото: скриншот

Напомним, оккупанты обстреляли Запорожье. В результате атаки захватчиков пострадал один человек.

Также армия России атаковала Львов. Зафиксированы попадания по городу. Сейчас информации о пострадавших нет.