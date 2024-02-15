Оккупанты обстреляли складское помещение в Полтавской области
15 февраля 2024 07:19
Последствия обстрела Полтавской области. Архивное фото: t.me/poltavskaOVA
Российские захватчики ночью, 15 февраля, атаковали Полтавскую область. Под вражеским ударом оказалось складское помещение в Миргородском районе.
Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Филипп Пронин в Telegram.
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По словам Пронина, попадание по складскому помещению вызвало пожар на площади 100 квадратных метров.
"К счастью, обошлось без жертв и пострадавших", — добавил он.
Напомним, оккупанты обстреляли Запорожье. В результате атаки захватчиков пострадал один человек.
Также армия России атаковала Львов. Зафиксированы попадания по городу. Сейчас информации о пострадавших нет.
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