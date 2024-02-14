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Оккупанты обстреляли Селидово в Донецкой области — ранены двое детей

14 февраля 2024 02:25
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
Взрывы в Донецке сейчас 14 февраля - оккупанты обстреляли Селидово в Донецкой области - ранены двое детей
Последствия атаки на Селидово 14 февраля. Фото: Вадим Филашкин
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

В ночь на 14 февраля российские оккупанты обстреляли Селидово Донецкой области. Там разрушен целый подъезд — 12 квартир. Кроме того, ранены двое детей.

Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин в Telegram-канале в среду, 14 февраля.

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По словам начальника ОВА, российские захватчики целились в пятиэтажку.

"Среди раненых двое детей 2016 и 2007 годов рождения они получают всю необходимую медицинскую помощь", — сообщил Филашкин.

Однако, может быть, под завалами есть люди. Пока удалось достать одного раненого.

"Из-под завалов удалось спасти одного раненого. Есть вероятность, что под руинами находятся еще 4 человека. Спасательная операция продолжается", — написал Филашкин.

Атака на Селидово 14 февраля
Атака на Селидово 14 февраля. Фото: Вадим Филашкин

Напомним, воздушная тревога в Украине в среду, 14 февраля, прозвучала около 01:00 в ряде областей. Опасность была объявлена в связи с угрозой применения баллистического вооружения.

Также мы писали, что враг уменьшил количество ракетоносителей в акватории Черного моря. На рейде присутствует один ракетоноситель, поэтому риск обстрелов остается.

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Донецкая область
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