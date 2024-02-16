Оккупанты обстреляли одну из прифронтовых ТЭС — повреждено оборудование

Последствия обстрела ТЭС. Иллюстративное фото: Reuters

Российские военные в пятницу, 16 февраля, нанесли удар по теплоэлектростанции на прифронтовой территории. В настоящее время энергетики ликвидируют последствия атаки.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

Атака на ТЭС 16 февраля

"Очередная атака на прифронтовую теплоэлектростанцию ДТЭК. К счастью, пострадавших нет", — говорится в сообщении.

В ДТЭК рассказали, что в результате российских обстрелов было повреждено оборудование станции — энергетики прямо сейчас ликвидируют последствия.

Там подчеркнули, что в условиях постоянных атак врага работники компании продолжают делать все возможное для поддержки надежной работы украинской энергосистемы.

Известно, что прошлая атака на одну из теплоэлектростанций произошла несколько дней назад — в ночь на 13 февраля. Тогда станция приостановила производство электроэнергии.

Скриншот поста ДТЭК

Напомним, 15 февраля оккупанты обстреляли ракетами Львовскую область. Противовоздушная оборона сбила несколько враждебных целей, однако есть попадание в объект инфраструктуры.

По словам мэра Львова Андрея Садового, в результате ракетных обстрелов были повреждены объекты облэнерго. Однако дефицита в энергосистеме не фиксировалось.