Оккупанты обстреляли одну из прифронтовых ТЭС — повреждено оборудование
Российские военные в пятницу, 16 февраля, нанесли удар по теплоэлектростанции на прифронтовой территории. В настоящее время энергетики ликвидируют последствия атаки.
Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.
Атака на ТЭС 16 февраля
"Очередная атака на прифронтовую теплоэлектростанцию ДТЭК. К счастью, пострадавших нет", — говорится в сообщении.
В ДТЭК рассказали, что в результате российских обстрелов было повреждено оборудование станции — энергетики прямо сейчас ликвидируют последствия.
Там подчеркнули, что в условиях постоянных атак врага работники компании продолжают делать все возможное для поддержки надежной работы украинской энергосистемы.
Известно, что прошлая атака на одну из теплоэлектростанций произошла несколько дней назад — в ночь на 13 февраля. Тогда станция приостановила производство электроэнергии.
Напомним, 15 февраля оккупанты обстреляли ракетами Львовскую область. Противовоздушная оборона сбила несколько враждебных целей, однако есть попадание в объект инфраструктуры.
По словам мэра Львова Андрея Садового, в результате ракетных обстрелов были повреждены объекты облэнерго. Однако дефицита в энергосистеме не фиксировалось.
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