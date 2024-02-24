Оккупанты жалуются на сбития российского самолета А-50 — перехват ГУР

Момент падения самолета. Фото: скриншот с видео

Главное управление разведки перехватило разговор оккупантов, которые эмоционально обсуждали уничтожение российского дальнего радиолокационного самолета А-50. Один из пилотов рассказывал, что наблюдал работу ПВО, вспышку и взрывы.

Соответствующий перехват ГУР опубликовал в своем Telegram 24 февраля и рассказал детали операции.

Сбитие российского самолета А-50 — детали от ГУР

"Главное управление разведки Министерства обороны Украины информирует ― самолет дальнего радиолокационного обнаружения ВКС РФ А-50У был сбит 23 февраля 2024 года вблизи Приморско-Ахтарска на Азовском море", — говорится в сообщении.

Последний взлет самолет А50У осуществил 23 февраля 2024 в 15:50 с аэродрома "Ахтубинск" и должен выполнять террористические задачи России вблизи населенных пунктов Приморско-Ахтарск ― Зерноград.

Как известно, резкое прекращение работы в указанном районе радиолокационного комплекса "Шмель", оборудованном А-50У, зафиксировали станции радиотехнической разведки ГУР в 18:45. Уничтожение самолета также подтверждает перехваченный разговор экипажа прикрытия Су-35.

Один из российских пилотов в радиоэфире сообщает, что наблюдал работу ПВО, вспышку и взрывы.

Перехвачен разговор оккупантов

— Кашалот 583-й наблюдал работу ПВО, потом вспышку, Баян был на стороне, потом взрыв. После этого маневрировал, пока не могу больше... — сказал один из пилотов экипажа Су-35 ВКС РФ.

— Кашалот 583 нужно определить, — отвечает его собеседник.

– …все спокойно, нет ни огней, ничего такого не наблюдаю. После того как ПВО отработала, наблюдал взрывы, потом маневрировал... — ответил первый.

Скриншот сообщения

Напомним, 23 февраля Силы обороны сбили российский военный самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Успешное поражение воздушного судна произошло над акваторией Азовского моря.

В ГУР назвали вероятное оружие, с помощью которого Воздушным силам удалось поразить русский дальний. По предварительной информации от разведчиков, машина была атакована сверхдальнобойным ЗРК С-200 "Ангара".

Это уже не первый случай сбивания российского самолета А-50. Так, 14 января воздушные силы уничтожили военный самолет воздушно-космических сил РФ А-50. Он осуществлял дежурство в районе Кирилловки Запорожской области.

Тогда начальник ГУР МО Кирилл Буданов рассказал, что после уничтожения ВСУ над Азовским морем самолета А-50 в России осталось совсем немного таких самолетов .