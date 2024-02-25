Обстрелы ЗАЭС — станция уже пять дней работает на одной линии питания

Оккупант возле ЗАЭС. Фото: AFP

Российские оккупанты в среду, 21 февраля, совершили очередной обстрел Запорожской атомной станции. В результате атаки объект уже пятые сутки функционирует только на одной линии электропитания.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики.

Ситуация на ЗАЭС 25 февраля

"К сожалению, из-за сложной ситуации безопасности и отсутствия стабильного допуска от военных для энергетиков она остается обесточенной. Соответственно, как и все предыдущие дни, Запорожская АЭС остается на одной линии питания", — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что энергетики делают все возможное для восстановления поврежденной линии.

Ранее глава Запорожской ОВА Иван Федоров заявил, что работа ЗАЭС на одной линии электропередач может вызвать очередной блекаут на станции.

Кроме того, 6 февраля станцию посетил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. По его словам, срок эксплуатации ядерного топлива в реакторах ЗАЭС истекает.