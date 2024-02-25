Обстріли ЗАЕС — станція вже п'ять днів працює на одній лінії живлення

Окупант біля ЗАЕС. Фото: AFP

Російські окупанти у середу, 21 лютого, здійснили черговий обстріл Запорізької атомної станції. Внаслідок атаки об'єкт вже п'яту добу функціонує лише на одній лінії електроживлення.

Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики.

Ситуація на ЗАЕС 25 лютого

"На жаль, через складну безпекову ситуацію та відсутність стабільного допуску від військових для енергетиків вона залишається знеструмленою. Відповідно, як і всі попередні дні, Запорізька АЕС залишається на одній лінії живлення", — йдеться у повідомленні.

У міністерстві зазначили, що енергетики роблять усе можливе для відновлення пошкодженої лінії.

Раніше голова Запорізької ОВА Іван Федоров заявив, що робота ЗАЕС на одній лінії електропередач може спричинити черговий блекаут на станції.

Крім того, 6 лютого станцію відвідав генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Ґроссі. За його словами, термін експлуатації ядерного пального у реакторах ЗАЕС спливає.