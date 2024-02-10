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Обстрел "шахедов" продолжается - куда распространяется воздушная тревога

10 февраля 2024 23:46
обновлено: 00:03
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Обстрел "шахедов" продолжается сейчас 10 февраля - воздушная тревога
Беспилотник летит над областями. Фото: АРМИЯ INFORM
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога в Украине 10 февраля охватила южные области – Одесскую, Николаевскую, Херсонскую и другие. Атака вражеских беспилотников продолжается, сейчас дроны на границе Николаевской и Одесской областей.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .

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Воздушная тревога сейчас 10 февраля

Украинские военные предупреждают о нескольких группах вражеских дронов:

  • в Николаевской области более 5 групп "шахедов" маневрируют на западе, севере, юге и в центре области;
  • в Одесской области курсом на Одессу.
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Воздушная тревога "краснеет" Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областями.

Карта воздушной тревоги в Украине 10 февраля
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 23:55. Глава Одесской ОВА Олег Кипер призывает жителей Одессы и Одесского района находиться в безопасных местах.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала главы Одесской ОВА Олега Кипера
Скриншот сообщения из телеграмм-канала главы Одесской ОВА Олега Кипера

В свою очередь Воздушные силы пишут о "шахедах" на Николаевскую область. Также находится в опасности Кировоградская и Днепропетровская область.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Новость дополняется...

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