Обстрел "шахедов" продолжается сейчас 10 февраля - воздушная тревога

Обстрел "шахедов" продолжается - куда распространяется воздушная тревога
Воздушная тревога в Украине 10 февраля охватила южные области – Одесскую, Николаевскую, Херсонскую и другие. Атака вражеских беспилотников продолжается, сейчас дроны на границе Николаевской и Одесской областей.
Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .
Воздушная тревога сейчас 10 февраля
Украинские военные предупреждают о нескольких группах вражеских дронов:
- в Николаевской области более 5 групп "шахедов" маневрируют на западе, севере, юге и в центре области;
- в Одесской области курсом на Одессу.
Воздушная тревога "краснеет" Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областями.
Обновлено 23:55. Глава Одесской ОВА Олег Кипер призывает жителей Одессы и Одесского района находиться в безопасных местах.
В свою очередь Воздушные силы пишут о "шахедах" на Николаевскую область. Также находится в опасности Кировоградская и Днепропетровская область.
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