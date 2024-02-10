Обстріл "шахедів" триває зараз 10 лютого — повітряна тривога

Обстріл "шахедів" триває — куди шириться повітряна тривога
Повітряна тривога в Україні 10 лютого охопила південні області — Одеську, Миколаївську, Херсонську та інші. Атака ворожих безпілотників триває, наразі дрони на межі Миколаївської та Одеської областей.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.
Повітряна тривога зараз 10 лютого
Українські військові попереджають про кілька груп ворожих дронів:
- на Миколаївщині понад 5 груп "шахедів" маневрують на заході, півночі, півдні та в центрі області;
- на Одещині курсом на Одесу.
Повітряна тривога "червоніє" Одеською, Миколаївською, Херсонською та Запорізькою областями.
Оновлено 23:55. Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер закликає мешканців Одеси та Одеського району перебувати в безпечних місцях.
Своєю чергою Повітряні сили пишуть про "шахеди" на Миколаївську область. Також в небезпеці Кіровоградська та Дніпропетровська область.
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