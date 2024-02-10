Обстріл "шахедів" триває зараз 10 лютого — повітряна тривога

Безпілотник летить над областями. Фото: АРМІЯ INFORM

Повітряна тривога в Україні 10 лютого охопила південні області — Одеську, Миколаївську, Херсонську та інші. Атака ворожих безпілотників триває, наразі дрони на межі Миколаївської та Одеської областей.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

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Повітряна тривога зараз 10 лютого

Українські військові попереджають про кілька груп ворожих дронів:

на Миколаївщині понад 5 груп "шахедів" маневрують на заході, півночі, півдні та в центрі області;

на Одещині курсом на Одесу.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Повітряна тривога "червоніє" Одеською, Миколаївською, Херсонською та Запорізькою областями.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 23:55. Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер закликає мешканців Одеси та Одеського району перебувати в безпечних місцях.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу очільника Одеської ОВА Олега Кіпера

Своєю чергою Повітряні сили пишуть про "шахеди" на Миколаївську область. Також в небезпеці Кіровоградська та Дніпропетровська область.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

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