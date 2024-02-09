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Обмін полоненими — зворушливе відео перших дзвінків воїнів близьким

9 лютого 2024 05:30
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
Обмен пленными — на видео попали первые звонки воинов близким
Український воїн під час першого дзвінка до дружини. Фото: скріншот
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

Обмін військовополоненими між Україною та Росією у форматі "100 на 100", який відбувся 8 лютого, вкотре довів те, як українці люблять свою рідну землю та близьких. Під час перших дзвінків рідним мужні воїни не приховували сліз.

Відповідне відео опубліковано в мережі.

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Обмін полоненими — перші дзвінки бійців близьким

На кадрах показані захисники різного віку, але їх поєднує одне — щирість та любов.

Бійці, ступивши на українську землю, почали дзвонити своїм рідним людям — дружинам та матерям. При цьому всі вони розплакалися.

"Привіт, люба, я вдома вже. Все буде добре! Перемога буде за нами", "Мамчику, привіт. Мої гарні, все добре, я вдома вже", "Сонечко, я вдома, все добре", "Я в Україні, мам", — говорили воїни.

У відповідь кожен із них отримував таку саму реакцію — жінки плакали від щастя почути голос близької людини.

У деяких навіть не вистачало слів.

Нагадаємо, що 8 лютого між Україною та Росією відбувся черговий обмін військовополоненими. Додому повернулося 100 бійців, більшість із них — це захисники Маріуполя.

На обмін відреагував Президент України Володимир Зеленський: за його словами, станом на сьогодні з російського полону звільнено 3135 українців та українок. Також глава держави подякував усім, хто працював над його проведенням.

ЗСУ
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