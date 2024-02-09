Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война 2024 arrow Буданов рассказал новые детали об обмене военнопленными arrow

Буданов рассказал новые детали об обмене военнопленными

9 февраля 2024 00:28
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
Обмен пленными 8 февраля – Буданов рассказал новые детали
Руководитель ГУР Кирилл Буданов. Фото: скриншот
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

Глава Главного управления разведки МОУ Кирилл Буданов рассказал, что организовать обмен пленными между Украиной и Россией по формуле "100 на 100", который состоялся в среду, 8 февраля, помогли страны-партнеры. В частности, Объединенные Арабские Эмираты.

Комментарий Буданова при возвращении бойцов домой опубликовал Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Читайте также:

Как происходил обмен пленными 8 февраля

"Нам всегда помогают несколько друзей. Сегодня это представители ОАЭ. Сегодняшний обмен непосредственно осуществлен с их помощью", — рассказал Буданов.

В общей сложности, как он отметил, на Родину удалось вернуть уже 3135 человек.

Буданов откровенно сказал, что этот обмен несколько затянулся по времени. Однако он подчеркнул, что важен именно результат — украинцы дома.

По словам главы ГУР, обмены военнопленными происходят даже несмотря на заявления российской стороны об их заморозке.

На вопрос журналистов, как это удается, Буданов сказал, что ответа не будет, пока все пленные украинцы не вернутся домой.

"Еще много работы, много ребят в плену, будем работать дальше", — резюмировал глава ГУР.

Напомним, что 8 февраля между Украиной и Россией состоялся очередной обмен военнопленными. Домой вернулось 100 бойцов, большинство из них — это защитники Мариуполя.

На обмен отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский: по его словам, по состоянию на сегодняшний день из российского плена освобождены 3135 украинцев и украинок. Также глава государства поблагодарил всех, кто работал над его проведением.

война
пленные
Кирилл Буданов
ГУР

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

28 января 2024

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

7 февраля 2024
Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

30 января 2024

22:18Кого могут освободить от призыва по новому законопроекту о мобилизации

26 января 2024

06:10 Пенсионерам кардинально пересчитают выплаты — известно дату и суммы

Актуальное по теме