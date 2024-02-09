Обмен пленными 8 февраля – Буданов рассказал новые детали

Руководитель ГУР Кирилл Буданов. Фото: скриншот

Глава Главного управления разведки МОУ Кирилл Буданов рассказал, что организовать обмен пленными между Украиной и Россией по формуле "100 на 100", который состоялся в среду, 8 февраля, помогли страны-партнеры. В частности, Объединенные Арабские Эмираты.

Комментарий Буданова при возвращении бойцов домой опубликовал Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

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Как происходил обмен пленными 8 февраля

"Нам всегда помогают несколько друзей. Сегодня это представители ОАЭ. Сегодняшний обмен непосредственно осуществлен с их помощью", — рассказал Буданов.

В общей сложности, как он отметил, на Родину удалось вернуть уже 3135 человек.

Буданов откровенно сказал, что этот обмен несколько затянулся по времени. Однако он подчеркнул, что важен именно результат — украинцы дома.

По словам главы ГУР, обмены военнопленными происходят даже несмотря на заявления российской стороны об их заморозке.

На вопрос журналистов, как это удается, Буданов сказал, что ответа не будет, пока все пленные украинцы не вернутся домой.

"Еще много работы, много ребят в плену, будем работать дальше", — резюмировал глава ГУР.

Напомним, что 8 февраля между Украиной и Россией состоялся очередной обмен военнопленными. Домой вернулось 100 бойцов, большинство из них — это защитники Мариуполя.

На обмен отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский: по его словам, по состоянию на сегодняшний день из российского плена освобождены 3135 украинцев и украинок. Также глава государства поблагодарил всех, кто работал над его проведением.