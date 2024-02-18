Новое наступление РФ — оккупанты пытаются прорваться в Работино

ВСУ на поле боя. Фото: Сергей Нужненко/Радио Свобода

Российские войска добились незначительного прогресса в направлении села Работино, расположенного в Пологовском районе Запорожской области. Вражеские силы смогли продвинуться у Ивановского и Вербового.

Об этом говорится в сообщении украинского независимого проекта DeepState в воскресенье, 18 февраля.

Прорыв оккупантов в Работино

В настоящее время продолжаются боевые действия к югу и западу от Работино, а с вчерашнего дня начались интенсивные атаки за опорный пункт южнее села.

Россияне также стремятся прорвать оборонительные линии к юго-западу от Вербового, при этом проводятся меры по стабилизации ситуации.

Прорыв оккупантов в селе Работино. Фото: DeepState

Аналитики DeepState отмечают, что без ввода дополнительных резервов может сложиться критическая ситуация, что понимают обе стороны конфликта.

Сообщение DeepState. Фото: скриншот

Напомним, российский военнопленный рассказал, что российское руководство бросает своих военных на штурм позиций Сил обороны без надлежащего оружия, пищи и воды. Кроме того, перед мобилизацией оккупантам обещали, что они едут охранять границу.

Донецкая областная прокуратура начала расследование по факту расстрела украинских военнопленных в Авдеевке и Веселом.