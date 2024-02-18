Новое наступление РФ — оккупанты пытаются прорваться в Работино
Российские войска добились незначительного прогресса в направлении села Работино, расположенного в Пологовском районе Запорожской области. Вражеские силы смогли продвинуться у Ивановского и Вербового.
Об этом говорится в сообщении украинского независимого проекта DeepState в воскресенье, 18 февраля.
Прорыв оккупантов в Работино
В настоящее время продолжаются боевые действия к югу и западу от Работино, а с вчерашнего дня начались интенсивные атаки за опорный пункт южнее села.
Россияне также стремятся прорвать оборонительные линии к юго-западу от Вербового, при этом проводятся меры по стабилизации ситуации.
Аналитики DeepState отмечают, что без ввода дополнительных резервов может сложиться критическая ситуация, что понимают обе стороны конфликта.
Напомним, российский военнопленный рассказал, что российское руководство бросает своих военных на штурм позиций Сил обороны без надлежащего оружия, пищи и воды. Кроме того, перед мобилизацией оккупантам обещали, что они едут охранять границу.
Донецкая областная прокуратура начала расследование по факту расстрела украинских военнопленных в Авдеевке и Веселом.
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