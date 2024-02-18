Новий наступ РФ — окупанти намагаються прорватися до Роботиного

ЗСУ на полі бою. Фото: Сергій Нужненко/Радіо Свобода

Російські війська досягли незначного прогресу в напрямку села Роботине, розташованого в Пологівському районі Запорізької області. Ворожі сили змогли просунутися біля Івановського та Вербового.

Про це йдеться у повідомленні українського незалежного проєкту DeepState у неділю, 18 лютого.

Прорив окупантів біля Роботиного

Наразі тривають бойові дії на південь та захід від Роботиного, а з учорашнього дня почалися інтенсивні атаки за опорний пункт на південь від села.

Росіяни також прагнуть прорвати оборонні лінії на південний захід від Вербового, при цьому проводяться заходи щодо стабілізації ситуації.

Прорив окупантів у Роботиному. Фото: DeepState

Аналітики DeepState зазначають, що без уведення додаткових резервів може скластися критична ситуація, що розуміють обидві сторони конфлікту.

Повідомлення DeepState. Фото: скриншот

Нагадаємо, російський військовополонений розповів, що російське керівництво кидає своїх військових на штурм позицій Сил оборони без належної зброї, їжі та води. Крім того, перед мобілізацією окупантам обіцяли, що їдуть охороняти кордон.

Донецька обласна прокуратура розпочала розслідування за фактом розстрілу українських військовополонених в Авдіївці та Веселому.