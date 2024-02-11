Новые заместители Главнокомандующего ВСУ и начальника Генштаба — что о них известно

Новое военное руководство с Зеленским. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский назначил заместителей Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и главу Генштаба Анатолия Баргилевича в субботу, 10 февраля. Ими стали Вадим Сухаревский, Андрей Лебеденко, Владимир Горбатюк, Алексей Шевченко и Михаил Драпатый.

Новини.LIVE собрали информацию о новом военном руководстве.

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Вадим Сухаревский

Известно, что Сухаревский возглавил недавно созданные Силы беспилотных систем ВСУ. В команде Сырского и Баргилевича он будет заниматься развитием дронов.

С 2014 года он участвовал в военных действиях против российских захватчиков — был командиром третьей роты 80 аэромобильной бригады. В апреле того же года он вместе с подразделением выдвинулся в сторону Славянска и увидел, как на бойцов СБУ напали боевики Гиркина и, вопреки приказу, первым открыл огонь по врагу.

Уже с 2022 года Сухаревский командовал подразделениями 59-й отдельной мотопехотной бригады на территории Николаевской и Херсонской областей. 18 июня 2022 полковник получил звание Герой Украины.

Зеленский жмет руку Сухаревскому. Фото: ОП

Андрей Лебеденко

Его назначили вторым заместителем Александра Сырского. Его направлением стали инновации, а именно технологический компонент армии и боевых систем.

Информации о нем чрезвычайно мало, однако он среди списка лиц, отмеченных орденом Даниила Галицкого — это произошло в 2022 году.

Новая команда Сырского. Фото: ОП

Владимир Горбатюк

Бригадный генерал Владимир Горбатюк стал заместителем начальника Генштаба Анатолия Баргилевича. На должности он будет отвечать за оперативную работу, работу штабов, планирование и управление.

Известно, что в апреле 2014 Горбатюк был командиром ротации украинского контингента в Косово. А в 2015 году его назначили командиром новой 54 отдельной механизированной бригады ВСУ.

Также он был награжден орденом Богдана Хмельницкого третьей степени.

Владимир Горбатюк. Фото: Facebook

Алексей Шевченко

В прошлом бригадный генерал Алексей Шевченко на должности заместителя председателя Генштаба будет отвечать за вопросы логистики.

Ранее он проходил службу в командных должностях артиллерийских подразделений и занимал должность заместителя начальника Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

19 апреля 2022 года назначен начальником Военной академии в Одессе.

Алексей Шевченко. Фото: Суспільне

Михаил Драпатый

Его назначили на должность заместителя Баргилевича, где он будет отвечать за подготовку и качественную тренировку военных.

Он также участвует в войне против России с апреля 2014 года. Занимал должность командира второго механизированного батальона 72 отдельной механизированной бригады. В мае именно его подразделение вошло в Мариуполь, он руководил операцией по освобождению заложников в захваченном сепаратистами городском отделении милиции города. Именно Драпатый был за рулем БМП, совершившим легендарный прорыв через баррикады.

В августе 2016 года его назначили командующим 58 мотопехотной бригады.

Михаил Драпатый. Фото: скриншот с видео

Напомним, что Владимир Зеленский уволил Валерия Залужного с должности Главнокомандующего ВСУ и назначил на его место генерала Александра Сырского. Военные пока не комментируют такие кадровые изменения и говорят, что конкретные результаты можно оценить со временем.

Также мы писали, что экс-командир "Азова" Максим Жорин заявил, что ничего удивительного в отставке Залужного нет. Он считает, что сейчас следует сконцентрироваться на других вещах.

Кроме того, соответствующие изменения в военном руководстве Украины прокомментировала народная депутат Марьяна Безуглая.