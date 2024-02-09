Зеленський "ризикує помилитися", звільнивши Залужного, — The Economist

Колишній Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото: UKRINFORM

Звільнення Валерія Залужного з посади Головнокомандувача Збройних Сил України знаменує собою новий і вирішальний етап у війні. Президент Володимир Зеленський "ризикує помилитися", призначивши на посаду нового головкому Олександра Сирського.

Про це пише The Economist у п'ятницю, 9 лютого.

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"Звільнення генерала Залужного викликає занепокоєння з іншої, важливішої причини. Це знаменує новий і вирішальний етап у війні — той, у якому Зеленський ризикує помилитися", — йдеться у матеріалі.

Журналісти стверджують, що до краху відносин між Зеленським та генералом призвела зміна поглядів президента на те, "як війна визначить, якою країною має стати Україна". У міру того, як їхні стосунки погіршувалися, вони почали розходитися в поглядах на те, що робити на полі бою.

"Він (Зеленський — Ред.) та його чиновники зазнавали загрози через популярність генерала Залужного", — пишуть журналісти.

На думку видання, одним із ризиків для президента будуть нарікання, спровоковане в армії звільненням "улюбленого командира". Натомість Сирський "має репутацію людини, яка готова вступити в бій з ворогом, навіть якщо це буде коштувати великих людських та технічних втрат", пише видання.

"Він є суперечливою фігурою, що викликає суперечливу реакцію серед офіцерів. Одні вихваляють його професіоналізм, інші кажуть, що він наводить жах на підлеглих. Він менш схильний ставити під сумнів пріоритети президента", — йдеться в матеріалі.

Найголовніше питання полягає в тому, чи Зеленський зможе скористатися відставкою Залужного, щоб переорієнтувати своє бачення війни, резюмували журналісти.

Нагадаємо, 8 лютого Президент звільнив Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного. Він подякував йому за два роки захисту, і запропонував йому бути й надалі разом у складі військ. Замість Залужного був призначений командувач Сухопутними військами Олександр Сирський.

Політолог Ігор Чаленко припустив, що серед причин звільнення головкому ймовірно різні погляди у підході до мобілізації та бойових дій.

Українці неоднозначно відреагували на такі кадрові зміни. Вони критикують президента та вимагають повернути Залужного на посаду.

Звільнення Залужного також прокоментували у Білому домі. Там наголосили, що США продовжать підтримувати Україну.