Ночная атака дронов — сколько вражеских БпЛА уничтожили Воздушные силы
Российские оккупанты в ночь на 25 февраля выпустили по Украине 18 ударных дронов типа "Shahed". Силы противовоздушной обороны уничтожили 16 из них в восьми областях.
Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил в своем Telegram.
Откуда оккупанты обстреливали Украину
Этой ночью оккупанты выпустили по регионам Украины 18 "шахедов" с территории России (Приморско-Ахтарск) и территории временно оккупированного Крыма (мыс Чауда).
Военные рассказали, что в результате противовоздушного боя мобильными огневыми группами Сил обороны, зенитными ракетными подразделениями и авиацией Воздушных Сил уничтожены 16 "шахедов". Ликвидировали вражеские целые группы ПВО в восьми областях:
- Полтавской,
- Киевской,
- Хмельницкой,
- Николаевской,
- Кировоградской,
- Днепропетровской,
- Запорожский,
- Херсонской.
Напомним, российские оккупанты в течение предыдущих суток обстреляли более 20 населенных пунктов Харьковской области. Захватчики били по жилым домам и хозяйственным постройкам.
Кроме того, в ночь на 24 февраля захватчики выпустили по Украине пять ракет разного типа и 12 ударных дронов.
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