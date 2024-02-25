Ночная атака дронов — сколько вражеских БпЛА уничтожили Воздушные силы

Ночная работа сил ПВО. Фото: Генштаб ВСУ

Российские оккупанты в ночь на 25 февраля выпустили по Украине 18 ударных дронов типа "Shahed". Силы противовоздушной обороны уничтожили 16 из них в восьми областях.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил в своем Telegram.

Откуда оккупанты обстреливали Украину

Этой ночью оккупанты выпустили по регионам Украины 18 "шахедов" с территории России (Приморско-Ахтарск) и территории временно оккупированного Крыма (мыс Чауда).

Военные рассказали, что в результате противовоздушного боя мобильными огневыми группами Сил обороны, зенитными ракетными подразделениями и авиацией Воздушных Сил уничтожены 16 "шахедов". Ликвидировали вражеские целые группы ПВО в восьми областях:

Полтавской,

Киевской,

Хмельницкой,

Николаевской,

Кировоградской,

Днепропетровской,

Запорожский,

Херсонской.

Скриншот сообщения Воздушных сил в Telegram

Напомним, российские оккупанты в течение предыдущих суток обстреляли более 20 населенных пунктов Харьковской области. Захватчики били по жилым домам и хозяйственным постройкам.

Кроме того, в ночь на 24 февраля захватчики выпустили по Украине пять ракет разного типа и 12 ударных дронов.