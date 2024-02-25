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Ночная атака дронов — сколько вражеских БпЛА уничтожили Воздушные силы

25 февраля 2024 08:52
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Ночная атака дронов — сколько вражеских БпЛА уничтожили Воздушные силы
Ночная работа сил ПВО. Фото: Генштаб ВСУ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Российские оккупанты в ночь на 25 февраля выпустили по Украине 18 ударных дронов типа "Shahed". Силы противовоздушной обороны уничтожили 16 из них в восьми областях.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил в своем Telegram.

Откуда оккупанты обстреливали Украину

Этой ночью оккупанты выпустили по регионам Украины 18 "шахедов" с территории России (Приморско-Ахтарск) и территории временно оккупированного Крыма (мыс Чауда).

Военные рассказали, что в результате противовоздушного боя мобильными огневыми группами Сил обороны, зенитными ракетными подразделениями и авиацией Воздушных Сил уничтожены 16 "шахедов". Ликвидировали вражеские целые группы ПВО в восьми областях:

  • Полтавской,
  • Киевской,
  • Хмельницкой,
  • Николаевской,
  • Кировоградской,
  • Днепропетровской,
  • Запорожский,
  • Херсонской.
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Скриншот сообщения Воздушных сил в Telegram

Напомним, российские оккупанты в течение предыдущих суток обстреляли более 20 населенных пунктов Харьковской области. Захватчики били по жилым домам и хозяйственным постройкам.

Кроме того, в ночь на 24 февраля захватчики выпустили по Украине пять ракет разного типа и 12 ударных дронов.

обстрелы
ПВО
дроны
война в Украине
Воздушные Силы ВСУ

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