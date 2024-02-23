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НАПК запускает базу данных иностранной техники, с помощью которой РФ производит оружие

23 февраля 2024 20:47
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
НАПК запускает базу данных иностранной техники, с помощью которой РФ производит оружие
Боеприпасы в руках российских солдат. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Национальное агентство по борьбе с коррупцией объявило о запуске публичной базы данных об иностранном оборудовании, используемом Россией для производства вооружений. РФ изготавливает большую часть своего вооружения при помощи иностранного оборудования из-за отсутствия необходимой экспертизы и материально-технического обеспечения.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК в пятницу, 23 февраля.

Примеры использования Россией иностранной техники

Российский завод, который выпускает ракеты для зенитных ракетных систем С-300 и С-400, использует станки из Южной Кореи и совместного японо-немецкого производства. Чешские станки применяются на Воткинском заводе в России для изготовления баллистических ракет Искандер-М и межконтинентальных баллистических ракет "Тополь-М".

Инструменты войны
Раздел "Инструменты войны". Фото: НАПК

Что известно про базу данных НАПК

В новом разделе "Инструменты войны" на сайте НАПК "Война и санкции" уже размещено более 270 наименований разнообразного иностранного оборудования.

В этой базе можно найти подробную информацию о марках, которые продолжают поставляться в Россию, о моделях оборудования, российских производителях вооружений и их компонентов, использующих эту технику, а также о продукции, поставщиках и импортерах.

Тем временем, исполняющий обязанности главы НАПК Ярослав Любченко сообщил, что доступность такой информации должна способствовать усилению экспортного контроля и отслеживанию цепочек поставок иностранного оборудования среди международных партнеров Украины. 

"Инструменты войны" — уникальный ресурс, не имеющий аналогов в мире. Эта база данных поможет цивилизованному миру отрезать Россию от иностранного технологического оборудования", заявил Любченко.

Напомним, несмотря на санкции, военная техника продолжает поступать в Россию через обходные пути. В деле о поставках оружия в РФ в обход санкций фигурируют казахские и беларусские компании.

Ранее Иран мог передать России около 400 баллистических ракет "Зульфикар", способных поражать нанесенные цели на расстоянии до 700 км.

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