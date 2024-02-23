НАЗК запускає базу даних іноземної техніки, за допомогою якої РФ виробляє зброю

Боєприпаси у руках російських солдатів. Фото: росЗМІ

Національне агентство боротьби з корупцією оголосило про запуск публічної бази даних про іноземне обладнання, яке використовується Росією для виробництва озброєнь. РФ виготовляє більшу частину свого озброєння за допомогою іноземного обладнання через відсутність необхідної експертизи та матеріально-технічного забезпечення.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК у п'ятницю, 23 лютого.

Приклади використання Росією іноземної техніки

Російський завод, який випускає ракети для зенітних ракетних систем С-300 та С-400, використовує верстати з Південної Кореї та спільного японсько-німецького виробництва. Чеські верстати застосовуються на Воткінському заводі в Росії для виготовлення балістичних ракет Іскандер-М та міжконтинентальних балістичних ракет "Тополя-М".

Розділ "Інструменти війни". Фото: НАЗК

Що відомо про базу даних НАЗК

У новому розділі "Інструменти війни" на сайті НАЗК "Війна та санкції" вже розміщено понад 270 найменувань різноманітного іноземного обладнання.

У цій базі можна знайти докладну інформацію про марки, які продовжують поставлятися в Росію, про моделі обладнання, російських виробників озброєнь та їх компонентів, що використовують цю техніку, а також про продукцію, постачальників та імпортерів.

Тим часом виконувач обов'язків голови НАПК Ярослав Любченко повідомив, що доступність такої інформації має сприяти посиленню експортного контролю та відстеження ланцюжків постачання іноземного обладнання серед міжнародних партнерів України.

"Інструменти війни" — унікальний ресурс, що не має аналогів у світі. Ця база даних допоможе цивілізованому світу відрізати Росію від іноземного технологічного обладнання", — заявив Любченко.

Нагадаємо, попри санкції, військова техніка продовжує надходити до Росії через обхідні шляхи. У справі про постачання зброї для обходу санкцій фігурують казахські та білоруські компанії.

Раніше Іран міг передати Росії близько 400 балістичних ракет "Зульфікар", здатних вражати завдані цілі на відстані до 700 км.