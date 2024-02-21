Иран передал России сотни ракет "Зульфикар" — что это за оружие

Офицеры Корпуса стражей исламской революции с ракетной установкой "Зульфикар". Фото: агентство Reuters

В Иране могли передать России около 400 баллистических ракет "Зульфикар", способных поражать нанесенные цели на расстоянии до 700 км. Ракеты могли быть переданы совершенно секретно.

Об этом сообщает агентство Reuters в среду, 21 февраля.

Иран мог предоставить России ракеты

По данным источников агентства в Иране, правительство президента Ирана Ибраима Раиси одобрило поставки ракет в начале текущего года. Снабжение могли стартовать в первые числа января после того, как в прошлом году подписан соответствующий договор во время российско-иранских встреч в Тегеране и Москве и председателями силовых ведомств.

Встреча министра обороны России Сергея Шойгу и главы КСИР Хусейна Салами в Тегеране. Источник: росСМИ

В военном руководстве Ирана на правах анонимности уточнили изданию, что Москва уже получила четыре партии ракет "Зульфикар" В ближайшую неделю будет отправлена новая. Чиновники добавили, что часть ракет отправили Каспийским морем, а другую часть — самолетом.

"Будут и другие поставки. Нет причин скрывать это. Нам разрешено экспортировать оружие в любую страну, в которую мы пожелаем", — добавили чиновники.

В то же время, американский чиновник заявил изданию, что у Вашингтона есть свидетельства активного продвижения переговоров между Тегераном, но не подтвердил признаки военной помощи России от Ирана.

Ракеты "Зульфикар" — что известно

Пусковая установка комплекса "Зульфикар". Источник: Милитарный

Отметим, что "Зульфикар" — более мощная модель баллистической ракеты "Фатех-110", и в то же время самая молодая. Она появилась в 2017 году, и находится на вооружении только у Корпуса стражей исламской революции. Название происходит под легендарного меча Зульфикара, принадлежавшего пророку Мухаммеду.

"Зульфикар" способен атаковать цели на расстоянии до 700 км. Главное отличие — электрооптическая система с видеокамерой, установленная в носовой части. Она позволяет оператору управлять полетом ракеты до момента впечатления цели. По неофициальным данным, аятолла Али Хаменеи одобрил передачу нескольких комплексов боевикам "Хезболлы".

Напомним, в американском институте изучения войны выяснили, что Россия платит Ирану примерно 4,5 миллиарда долларов в год за импорт беспилотников Shahed-136.

А экс-президент США Дональд Трамп заявил, что если в Иране получат в течение 60 дней ядерное оружие, то правительство Али Хаменеи и Ибраима Раиси будет "диктовать свои условия Вашингтону".