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Зачем Россия начала вербовать на войну иностранцев

23 февраля 2024 22:38
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист
Зачем Россия начала вербовать на войну иностранцев
Пленный наемник из Сьерра-Леоне, воевавший на стороне России. Фото: "Главком"
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист

Путинский режим в последнее время начал вербовать на войну против Украины иностранных граждан. Это делается с целью уменьшения потерь среди россиян, чтобы не возмущать население России и не провоцировать революционные настроения.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

Попытка скрыть потери

На такой шаг российское военно-политическое руководство пошло, по мнению Дмитрия Снегирева, для минимизации потерь на фронте среди подразделений регулярной армии страны-агрессора.

"Они прекрасно понимают, что основным дестабилизирующим фактором в России, который может привести даже к революционным событиям, является информация об огромных потерях на фронте", — подчеркнул эксперт.

Донбасс и среднеазиатские мигранты

Поэтому, уверен Снегирев, в Кремле и пошли по пути привлечения к войне либо заключенных из российских тюрем и колоний, либо иностранных граждан – гибель которых не станет для российского общества каким-либо серьезным триггером.

"Именно для этого, — подчеркнул эксперт, — проводится и мощная мобилизация на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, где призывной возраст увеличен до 65 лет, а также мобилизация трудовых мигрантов, находящихся на территории Российской Федерации".

Напомним, что, по информации издания CNN, Россия завербовала в ряды своих Вооруженных сил около 15 тысяч жителей Непала. Наемникам пообещали оплату за службу в размере 2 тыс. долларов.

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Дмитрий Снегирев
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