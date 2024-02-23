Навіщо Росія почала вербувати на війну іноземців

Полонений найманець із Сьєрра-Леоне, який воював на боці Росії. Фото: "Главком"

Путінський режим останнім часом почав вербувати на війну проти України іноземних громадян. Це робиться з метою зменшення втрат серед власне росіян, аби не збурювати населення Росії і не провокувати революційні настрої.

Про це в коментарі Новини.LIVE заявив експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

Спроба приховати втрати

На такий крок російське військово-політичне керівництво пішло, на думку Дмитра Снєгирьова, для мінімізації втрат на фронті саме серед підрозділів регулярної армії країни-агресора.

"Вони чудово розуміють, що основним дестабілізуючим фактором в Росії, який може призвести навіть до революційних подій — є інформація про величезні втрати на фронті", — підкреслив експерт.

Донбас та середньоазійські мігранти

Тому, упевнений Снєгирьов, у Кремлі й пішли шляхом залучення до війни або ув’язнених з російських тюрем та колоній, або іноземних громадян — загибель яких не стане для російського суспільства якимось серйозним тригером.

"Саме для цього, — підкреслив експерт, — проводиться й потужна мобілізація на окупованій території Донецької та Луганської областей, де призовний вік збільшено до 65 років, а також мобілізація трудових мігрантів, які перебувають на території Російської Федерації".

Нагадаємо, що, за інформацією видання CNN, Росія завербувала в ряди своїх Збройних сил близько 15 тисяч жителів Непалу. Найманцям пообіцяли оплату за службу в розмірі 2 тис. доларів.