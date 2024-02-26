Нардеп назвал новую цифру потерь украинских военных в войне

Народный депутат от фракции "Голос" Роман Костенко. Фото: скриншот с видео

Народный депутат от фракции "Голос" Роман Костенко, секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, назвал новую цифру потерь украинских военных в войне. Он опроверг слова нардепа Марьяны Безуглой, которая заявляла о 50 тысячах.

Об этом Роман Костенко сказал в программе Свобода. Live в понедельник, 26 февраля.

Потери украинской армии в войне

"Президент рассекретил потери Украины с 24.02.2022. 31 тысяча украинских военных. Такое же количество погибших нам предоставил ГШ ВСУ. Это списки, в которых каждый подтвержден, без учета без вести пропавших, но их точное количество тоже известно. Среди без вести пропавших есть де-факто погибшие, но это не подтверждено и мы не знаем, что с ними. С учетом этого погибших может быть около пятидесяти тысяч", — написала Безуглая в Facebook.

Пост Безуглой. Фото: скриншот

Костенко заявил, что был на комитете и не слышал, чтобы Генштаб говорил о потерях до 50 тысяч.

"Где-то они говорили о 7-8 тысячах пропавших без вести, поэтому это где-то цифра до 40 тысяч", — сказал он.

Костенко объясняет высказывания Президента Владимира Зеленского относительно потерь Вооруженных Сил Украины тем, что "пришло время рассказать обществу об этом, чтобы каждый мог увидеть интенсивность боевых действий и объемы потерь, которые мы несем".

"Я эту информацию знал давно уже. Когда просто никому не распространяя, спрашивал у людей о вероятных потерях. Так я скажу, что меньше 100 тысяч мне никогда никто не называл. Кто-то 200, кто-то 300, а кто-то говорил, если 500 собираются мобилизовать, то, видимо, 500 мы потеряли. Важно было людям донести реальную информацию, чтобы они поняли — такую цифру мы потеряли. Это самые ожесточенные времена", — добавил он.

Напомним, Зеленский назвал количество погибших украинских военных в войне против российских оккупантов. По его словам, это 31 тысяча человек.

По мнению политолога Игоря Чаленко, такую информацию важно давать обществу, чтобы враг или другие иностранные СМИ не спекулировали на этой теме.