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Нардеп назвав нову цифру втрат українських військових у війні

26 лютого 2024 21:40
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Нардеп назвав нову цифру втрат українських військових у війні
Народний депутат від фракції "Голос" Роман Костенко. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Народний депутат від фракції "Голос" Роман Костенко, секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки назвав нову цифру втрат українських військових у війні. Він заперечив слова нардепки Мар'яни Безуглої, яка заявляла про 50 тисяч.

Про це Роман Костенко сказав в програмі Свобода.Live у понеділок, 26 лютого.

Втрати української армії у війні

"Президент розсекретив втрати України з 24.02.2022. 31 тисяча українських військових. Таку ж кількість загиблих нам надав ГШ ЗСУ. Це списки, в яких кожний підтверджений, без врахування безвісти зниклих, але їхня точна кількість теж відома. Серед безвісти зниклих є де факто загиблі, але це не підтверджено і ми не знаємо напевне, що з ними. З урахуванням цього загиблих може бути близько пʼятдесяти тисяч", — написала Безугла у Facebook.

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Допис Безуглої. Фото: скриншот

Костенко заявив, що був на комітеті та не чув, щоб Генштаб говорив про втрати до 50 тисяч.

"Десь вони говорили про 7-8 тисяч зниклих безвісти, тому це десь цифра до 40 тисяч", — сказав він.

Костенко пояснює висловлення Президента Володимира Зеленського щодо втрат Збройних Сил України тим, що "настав час розповісти суспільству про це, щоб кожен міг побачити інтенсивність бойових дій та обсяги втрат, які ми зазнаємо".

"Я цю інформацію знав давно вже. Коли просто нікому не розповсюджуючи, питав у людей про ймовірні втрати. То я скажу, що менше 100 тисяч мені ніколи ніхто не називав. Хтось 200, хтось 300, а хтось казав, якщо 500 збираються мобілізувати, то, мабуть, 500 ми втратили. Важливо було людям донести реальну інформацію, щоб вони зрозуміли — таку цифру ми втратили. Це найзапекліші часи", — додав він.

Нагадаємо, Зеленський назвав кількість загиблих українських військових у війні проти російських окупантів. За його словами, це 31 тисяча осіб.

На думку політолога Ігоря Чаленка, таку інформацію важливо давати суспільству, щоб ворог або інші іноземні ЗМІ не спекулювали на цій темі. 

Володимир Зеленський
Роман Костенко
війна
Мар'яна Безугла
ЗСУ
українці
Україна
нардепи

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