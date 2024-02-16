На Полтавщине ночью раздавались взрывы — зафиксировано попадание
Российские захватчики атаковали ракетой Полтавскую область в ночь на 16 февраля. На территории Миргородского района было зафиксировано попадание.
Об этом сообщил глава областной военной администрации Филипп Пронин в Telegram.
Атака на Полтавщину 16 февраля
"Очередная ракетная атака по Миргородскому району. Ночью было попадание на открытой территории", — говорится в сообщении.
По словам Пронина, обошлось без жертв и пострадавших.
Он рассказал, что за прошедшие сутки в области шесть раз звучала воздушная тревога — в общей сложности она длилась почти четыре часа.
Напомним, 15 февраля оккупанты обстреляли ракетами Львовскую область. Противовоздушная оборона сбила несколько враждебных целей, однако есть попадание в объект инфраструктуры.
Кроме того, россияне запускали ракеты и по Киеву. Столичная ПВО уничтожила все цели, летевшие в этом направлении.
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