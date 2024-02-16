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На Полтавщине ночью раздавались взрывы — зафиксировано попадание

16 февраля 2024 09:13
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
На Полтавщине ночью раздавались взрывы — зафиксировано попадание
Последствия обстрелов. Иллюстративное фото: Суспільне
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские захватчики атаковали ракетой Полтавскую область в ночь на 16 февраля. На территории Миргородского района было зафиксировано попадание.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Филипп Пронин в Telegram.

Атака на Полтавщину 16 февраля

"Очередная ракетная атака по Миргородскому району. Ночью было попадание на открытой территории", — говорится в сообщении.

По словам Пронина, обошлось без жертв и пострадавших.

Он рассказал, что за прошедшие сутки в области шесть раз звучала воздушная тревога — в общей сложности она длилась почти четыре часа.

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Скриншот поста Пронина

Напомним, 15 февраля оккупанты обстреляли ракетами Львовскую область. Противовоздушная оборона сбила несколько враждебных целей, однако есть попадание в объект инфраструктуры.

Кроме того, россияне запускали ракеты и по Киеву. Столичная ПВО уничтожила все цели, летевшие в этом направлении.

взрыв
Полтавская область
ракеты
война в Украине
ракетный удар

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