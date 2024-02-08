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В Николаевской области раздаются взрывы — есть попадания

8 февраля 2024 00:55
обновлено: 01:41
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
Взрывы в Николаевской области сейчас 8 февраля - что известно об атаке
Последствия взрыва. Иллюстративное фото: скриншот
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

Взрывы Николаевской области в четверг, 8 февраля, прозвучали около 00:40. В области в это время еще с полуночи 7 февраля объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает Суспільне.

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Взрывы в Николаеве 8 февраля

"В Николаеве раздаются взрывы", — сообщают корреспонденты Суспільного.

Взрывы в Николаеве 8 февраля. Фото: скриншот

В командовании Воздушных сил ВСУ заявляли об атаке беспилотников на область страны.

"БпЛА из Черного моря заходят в Николаевскую область курс северный", — говорилось в сообщении в 00:37.

Информация от ПС ВСУ
НазваниеИнформация от ПС ВСУ. Фото: скриншот

Впоследствии, городской голова Николаева Александр Сенкевич заявил, что в городе есть попадания.

"Николаевцы, держимся! Держим связь с военными, знаем, где есть прилеты. О последствиях — утром! До отбоя будьте подальше от окон", — заявил Сенкевич.

В Николаеве есть прилеты
В Николаеве есть прилеты. Фото: скриншот

Воздушная тревога в регионе на 01:28 продолжается. Мониторинговые каналы сообщают о движении БПЛА в области.

Добавим, что на 01:35 воздушная тревога, кроме Николаевской, также объявлена в Херсонской и Луганской областях.

Карта воздушных тревог 8 февраля
Карта воздушных тревог 8 февраля. Фото: скриншот

Напомним, 8 февраля, взрывы в 00:10 прогремели в Одессе. В городе в 23:56 7 февраля была объявлена воздушная тревога. Предварительно сработала система ПВО.

Также мы писали, что 8 февраля взрывы прогремели в Винницкой области. Однако там отбой воздушной тревоги раздался в 01:01.

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Николаев
Александр Сенкевич
дрон Шахид-136
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