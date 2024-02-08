Взрывы в Николаевской области сейчас 8 февраля - что известно об атаке

В Николаевской области раздаются взрывы — есть попадания
Взрывы Николаевской области в четверг, 8 февраля, прозвучали около 00:40. В области в это время еще с полуночи 7 февраля объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает Суспільне.
Взрывы в Николаеве 8 февраля
"В Николаеве раздаются взрывы", — сообщают корреспонденты Суспільного.
В командовании Воздушных сил ВСУ заявляли об атаке беспилотников на область страны.
"БпЛА из Черного моря заходят в Николаевскую область курс северный", — говорилось в сообщении в 00:37.
Впоследствии, городской голова Николаева Александр Сенкевич заявил, что в городе есть попадания.
"Николаевцы, держимся! Держим связь с военными, знаем, где есть прилеты. О последствиях — утром! До отбоя будьте подальше от окон", — заявил Сенкевич.
Воздушная тревога в регионе на 01:28 продолжается. Мониторинговые каналы сообщают о движении БПЛА в области.
Добавим, что на 01:35 воздушная тревога, кроме Николаевской, также объявлена в Херсонской и Луганской областях.
Напомним, 8 февраля, взрывы в 00:10 прогремели в Одессе. В городе в 23:56 7 февраля была объявлена воздушная тревога. Предварительно сработала система ПВО.
Также мы писали, что 8 февраля взрывы прогремели в Винницкой области. Однако там отбой воздушной тревоги раздался в 01:01.
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