Взрывы в Николаевской области сейчас 8 февраля - что известно об атаке

Последствия взрыва. Иллюстративное фото: скриншот

Взрывы Николаевской области в четверг, 8 февраля, прозвучали около 00:40. В области в это время еще с полуночи 7 февраля объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает Суспільне.

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Взрывы в Николаеве 8 февраля

"В Николаеве раздаются взрывы", — сообщают корреспонденты Суспільного.

Взрывы в Николаеве 8 февраля. Фото: скриншот

В командовании Воздушных сил ВСУ заявляли об атаке беспилотников на область страны.

"БпЛА из Черного моря заходят в Николаевскую область курс северный", — говорилось в сообщении в 00:37.

НазваниеИнформация от ПС ВСУ. Фото: скриншот

Впоследствии, городской голова Николаева Александр Сенкевич заявил, что в городе есть попадания.

"Николаевцы, держимся! Держим связь с военными, знаем, где есть прилеты. О последствиях — утром! До отбоя будьте подальше от окон", — заявил Сенкевич.

В Николаеве есть прилеты. Фото: скриншот

Воздушная тревога в регионе на 01:28 продолжается. Мониторинговые каналы сообщают о движении БПЛА в области.

Добавим, что на 01:35 воздушная тревога, кроме Николаевской, также объявлена в Херсонской и Луганской областях.

Карта воздушных тревог 8 февраля. Фото: скриншот

Напомним, 8 февраля, взрывы в 00:10 прогремели в Одессе. В городе в 23:56 7 февраля была объявлена воздушная тревога. Предварительно сработала система ПВО.

Также мы писали, что 8 февраля взрывы прогремели в Винницкой области. Однако там отбой воздушной тревоги раздался в 01:01.