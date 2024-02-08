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На Миколаївщині лунають вибухи — є влучання

8 лютого 2024 00:55
оновлено: 01:41
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
Вибухи у Миколаївській області зараз 8 лютого — що відомо про атаку
Наслідки вибуху. Ілюстративне фото: скриншот
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

Вибухи на Миколаївщині у четвер, 8 лютого, пролунали близько 00:40. В області у цей час ще з опівночі 7 лютого оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє Суспільне.

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Вибухи у Миколаєві 8 лютого

"У Миколаєві лунають вибухи", — повідомляють кореспонденти Суспільного.

Вибухи у Миколаєві 8 лютого. Фото: скриншот

В командуванні Повітряних сил ЗСУ заявляли про атаку безпілотників на область країни. 

"БпЛА з Чорного моря заходять у Миколаївську область курс північний", — йшлося в повідомленні о 00:37.

Інформація від ПС ЗСУ
НазваниеІнформація від ПС ЗСУ. Фото: скриншот

Згодом, міський голова Миколаєва Олександр Сенкевич заявив, що у місті є влучання.

"Миколаївці, тримаємось! Тримаємо звʼязок із військовими, знаємо, де є прильоти. Про наслідки — зранку! До відбою будьте подалі від вікон", — заявив Сенкевич.

У Миколаєві є прильоти
У Миколаєві є прильоти. Фото: скриншот

Повітряна тривога в регіоні станом на 01:28 триває. Моніторингові канали повідомляють про рух БпЛА в області.

Додамо, що станом на 01:35 повітряна тривога, окрім Миколаївської, також оголошена у Херсонській та Луганській областях.

Карта повітряних тривог 8 лютого
Карта повітряних тривог 8 лютого. Фото: скриншот

Нагадаємо, 8 лютого, вибухи о 00:10 пролунали в Одесі. У місті о 23:56 7 лютого було оголошено повітряну тривогу. Попередньо, спрацювала система ППО.

Також ми писали, що 8 лютого вибухи пролунали у Вінницькій області. Однак там відбій повітряної тривоги пролунав о 01:01.

вибух
безпілотники
Миколаїв
Олександр Сєнкевич
дрон Шахід-136
атака

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