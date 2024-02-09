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На Харьковщине раздались взрывы — есть попадания

9 февраля 2024 02:18
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
Взрывы на Харьковщине сейчас 9 февраля - что известно о Змиевском обществе
Последствия взрыва. Иллюстративное фото: скриншот
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

Взрывы в Харьковской области прогремели сразу после полуночи в пятницу, 9 февраля. Регион атаковали вражеские "шахеды". В результате ударов есть повреждения.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВО Олег Синегубов пятницу, 9 февраля.

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Взрывы Харьковской области 9 февраля

"В результате ударов вражеских БПЛА есть возгорание гражданской нежилой инфраструктуры в Змиевской общине. Зафиксировали по меньшей мере пять "Шахедов". На данный момент — без пострадавших", — сообщил Синегубов в 00:38.

Синегубов рассказал о взрывах Харьковской области. Фото: скриншот

Он призвал местных жителей не покидать укрытий, ведь в регионе продолжали двигаться вражеские БПЛА.

Добавим, что воздушная тревога в Харьковской области была объявлена в четверг, 8 февраля, в 23.30. По состоянию на 2:11 она еще продолжалась.

Карта воздушных тревог 9 февраля. Фото: скриншот

Напомним, 8 февраля, взрывы прогремели в Одессе. В городе в 23:56 7 февраля была объявлена воздушная тревога. Предварительно сработала система ПВО.

Также мы писали, что взрывы 8 февраля прогремели в Виннице. В области была объявлена воздушная тревога.

взрыв
беспилотники
Харьковская область
Олег Синегубов

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