Взрывы на Харьковщине сейчас 9 февраля - что известно о Змиевском обществе

Последствия взрыва. Иллюстративное фото: скриншот

Взрывы в Харьковской области прогремели сразу после полуночи в пятницу, 9 февраля. Регион атаковали вражеские "шахеды". В результате ударов есть повреждения.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВО Олег Синегубов пятницу, 9 февраля.

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Взрывы Харьковской области 9 февраля

"В результате ударов вражеских БПЛА есть возгорание гражданской нежилой инфраструктуры в Змиевской общине. Зафиксировали по меньшей мере пять "Шахедов". На данный момент — без пострадавших", — сообщил Синегубов в 00:38.

Синегубов рассказал о взрывах Харьковской области. Фото: скриншот

Он призвал местных жителей не покидать укрытий, ведь в регионе продолжали двигаться вражеские БПЛА.

Добавим, что воздушная тревога в Харьковской области была объявлена в четверг, 8 февраля, в 23.30. По состоянию на 2:11 она еще продолжалась.

Карта воздушных тревог 9 февраля. Фото: скриншот

Напомним, 8 февраля, взрывы прогремели в Одессе. В городе в 23:56 7 февраля была объявлена воздушная тревога. Предварительно сработала система ПВО.

Также мы писали, что взрывы 8 февраля прогремели в Виннице. В области была объявлена воздушная тревога.