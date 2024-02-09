Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна 2024 arrow На Харківщині пролунали вибухи — є влучання arrow

На Харківщині пролунали вибухи — є влучання

9 лютого 2024 02:18
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
Вибухи на Харківщині зараз 9 лютого - що відомо про Зміїівську громаду
Наслідки вибуху. Ілюстративне фото: скриншот
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

Вибухи у Харківській області пролунали одразі після опівночі у п'ятницю, 9 лютого. Регіон атакували ворожі "шахеди". Внаслідок ударів, є пошкодження.

Про це повідомив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов п'ятницю, 9 лютого.

Читайте також:

Вибухи на Харківщині 9 лютого

"Внаслідок ударів ворожих БПЛА є загорання цивільної нежитлової інфраструктури у Зміївській громаді. Зафіксували щонайменше п’ять "Шахедів". На цю хвилину — без постраждалих", — повідомив Синєгубов о 00:38.

Синєгубов розповів про вибухи на Харківщині. Фото: скриншот

Він закликав місцевих жителів не покидати укриттів, адже в регіоні продовжували рухатися ворожі БпЛА.

Додамо, що повітряна тривога в Харківській області була оголошена у четвер, 8 лютого, о 23:30. Станом на 2:11 вона ще тривала.

Карта повітряних тривог 9 лютого. Фото: скриншот

Нагадаємо, 8 лютого, вибухи пролунали в Одесі. У місті о 23:56 7 лютого було оголошено повітряну тривогу. Попередньо, спрацювала система ППО.

Також ми писали, що вибухи 8 лютого пролунали у Вінниці. В області була оголошена повітряна тривога.

вибух
безпілотники
Харківська область
Олег Синєгубов

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

28 січня 2024

17:18 Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на заяви щодо приєднання Закарпаття до Угорщини

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

3 лютого 2024

16:25 Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач

7 лютого 2024
Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

30 січня 2024

22:18Кого можуть звільнити від призову за новим законопроєктом про мобілізацію

26 січня 2024

06:10 Пенсіонерам кардинально перерахують виплати — відомо дату та суми

Актуальне по темі