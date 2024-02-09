Вибухи на Харківщині зараз 9 лютого - що відомо про Зміїівську громаду

На Харківщині пролунали вибухи — є влучання
Вибухи у Харківській області пролунали одразі після опівночі у п'ятницю, 9 лютого. Регіон атакували ворожі "шахеди". Внаслідок ударів, є пошкодження.
Про це повідомив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов п'ятницю, 9 лютого.
Вибухи на Харківщині 9 лютого
"Внаслідок ударів ворожих БПЛА є загорання цивільної нежитлової інфраструктури у Зміївській громаді. Зафіксували щонайменше п’ять "Шахедів". На цю хвилину — без постраждалих", — повідомив Синєгубов о 00:38.
Він закликав місцевих жителів не покидати укриттів, адже в регіоні продовжували рухатися ворожі БпЛА.
Додамо, що повітряна тривога в Харківській області була оголошена у четвер, 8 лютого, о 23:30. Станом на 2:11 вона ще тривала.
Нагадаємо, 8 лютого, вибухи пролунали в Одесі. У місті о 23:56 7 лютого було оголошено повітряну тривогу. Попередньо, спрацювала система ППО.
Також ми писали, що вибухи 8 лютого пролунали у Вінниці. В області була оголошена повітряна тривога.
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