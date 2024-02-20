В Харьковской области объявлена воздушная тревога
В Харьковской области объявлена воздушная тревога. Это связано с активностью вражеской тактической авиации.
Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.
Тревога в Харьковской области
В Харьковской области объявлена воздушная тревога. Это связано с активностью тактической авиации русских захватчиков. Кроме того, ракетную угрозу предупреждают и в Запорожской области.
Военные советуют мирным жителям областей, где объявлена тревога, находиться в укрытиях.
Напомним, в результате обстрелов Харьковской области 18 февраля погиб работник облэнерго.
Кроме того, российские захватчики по артиллерии ударили по Днепропетровской области. В результате вражеской атаки поврежденные жилые дома, к счастью, обошлось без пострадавших.
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