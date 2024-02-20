Информационный рупор. Фото: pixabay

В Харьковской области объявлена воздушная тревога. Это связано с активностью вражеской тактической авиации.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

В Харьковской области воздушная тревога. Фото: скриншот

Тревога в Харьковской области

В Харьковской области объявлена воздушная тревога. Это связано с активностью тактической авиации русских захватчиков. Кроме того, ракетную угрозу предупреждают и в Запорожской области.

Военные советуют мирным жителям областей, где объявлена тревога, находиться в укрытиях.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, в результате обстрелов Харьковской области 18 февраля погиб работник облэнерго.

Кроме того, российские захватчики по артиллерии ударили по Днепропетровской области. В результате вражеской атаки поврежденные жилые дома, к счастью, обошлось без пострадавших.