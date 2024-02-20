Інформаційний рупор. Фото: pixabay

В Харківській області оголошено повітряну тривогу. Це пов'язано з активністю ворожої тактичної авіації.

Про це повідомили в Повітряних силах України.

В Харківській області повітряна тривога. Фото: скриншот

Тривога у Харківській області

На Харківщині оголошено повітряну тривогу. Це пов'язано з активністю тактичної авіації російських загарбників. Окрім того, про ракетну загрозу попереджають і в Запорізькій області.

Військові радять мирним мешканцям областей, де оголошено тривогу, перебувати в укриттях.

Мапа повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, внаслідок обстрілів Харківської області 18 лютого загинув працівник обленерго.

Крім того, російські загарбники з артилерії вдарили по Дніпропетровській області. Внаслідок ворожої атаки пошкоджені житлові будинки, на щастя, обійшлося без постраждалих.