На Харківщині оголошено повітряну тривогу
В Харківській області оголошено повітряну тривогу. Це пов'язано з активністю ворожої тактичної авіації.
Про це повідомили в Повітряних силах України.
Тривога у Харківській області
На Харківщині оголошено повітряну тривогу. Це пов'язано з активністю тактичної авіації російських загарбників. Окрім того, про ракетну загрозу попереджають і в Запорізькій області.
Військові радять мирним мешканцям областей, де оголошено тривогу, перебувати в укриттях.
Нагадаємо, внаслідок обстрілів Харківської області 18 лютого загинув працівник обленерго.
Крім того, російські загарбники з артилерії вдарили по Дніпропетровській області. Внаслідок ворожої атаки пошкоджені житлові будинки, на щастя, обійшлося без постраждалих.
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