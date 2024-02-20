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На Харківщині оголошено повітряну тривогу

20 лютого 2024 04:35
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
На Харківщині оголошено повітряну тривогу
Інформаційний рупор. Фото: pixabay
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

В Харківській області оголошено повітряну тривогу. Це пов'язано з активністю ворожої тактичної авіації.

Про це повідомили в Повітряних силах України.

тривога
В Харківській області повітряна тривога. Фото: скриншот

Тривога у Харківській області

На Харківщині оголошено повітряну тривогу. Це пов'язано з активністю тактичної авіації російських загарбників. Окрім того, про ракетну загрозу попереджають і в Запорізькій області.

Військові радять мирним мешканцям областей, де оголошено тривогу, перебувати в укриттях.

мапа
Мапа повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, внаслідок обстрілів Харківської області 18 лютого загинув працівник обленерго. 

Крім того, російські загарбники з артилерії вдарили по Дніпропетровській області. Внаслідок ворожої атаки пошкоджені житлові будинки, на щастя, обійшлося без постраждалих.

війна
Харків
Україна
повітряна тривога
ракетний удар

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