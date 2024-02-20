На Донетчине раздались взрывы — россияне атаковали жилые кварталы Краматорска

Разрушение в многоэтажке в результате обстрела. Фото: Вадим Филашкин / Telegram

Россияне в очередной раз атаковали Донетчину во вторник, 20 февраля. Под прицелом оказался Краматорск. Враг нанес удар по инфраструктуре города, в результате чего ранения получили трое местных жителей.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин в Telegram.

Вражеский обстрел Краматорска 20 февраля

Краматорск снова оказался под вражеским огнем захватчиков 20 февраля. Около 20:00 в городе прозвучало два мощных взрыва. Оккупанты совершили атаку по местной промышленной зоне и жилой застройке.

"Пока известно о трех раненых и многочисленных поврежденных многоэтажках. Окончательные последствия обстрела устанавливаем", — говорится в сообщении.

Разрушение в Краматорске в результате обстрела. Фото: Вадим Филашкин / Telegram

Пожар в промзоне Краматорска. Фото: Вадим Филашкин / Telegram

Скриншот поста Филашкина

Напомним, 18 февраля враг выпустил по Краматорску три ракеты Х-22. В результате атаки есть погибшие и пострадавшие.

До этого, 17 февраля, россияне обстреляли Краматорск и Славянск. В результате вражеских ударов разрушен жилой дом, под завалами находились люди.