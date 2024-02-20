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На Донетчине раздались взрывы — россияне атаковали жилые кварталы Краматорска

20 февраля 2024 21:22
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
На Донетчине раздались взрывы — россияне атаковали жилые кварталы Краматорска
Разрушение в многоэтажке в результате обстрела. Фото: Вадим Филашкин / Telegram
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Россияне в очередной раз атаковали Донетчину во вторник, 20 февраля. Под прицелом оказался Краматорск. Враг нанес удар по инфраструктуре города, в результате чего ранения получили трое местных жителей.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин в Telegram.

Вражеский обстрел Краматорска 20 февраля

Краматорск снова оказался под вражеским огнем захватчиков 20 февраля. Около 20:00 в городе прозвучало два мощных взрыва. Оккупанты совершили атаку по местной промышленной зоне и жилой застройке.

"Пока известно о трех раненых и многочисленных поврежденных многоэтажках. Окончательные последствия обстрела устанавливаем", — говорится в сообщении.

Разрушение в Краматорске в результате обстрела
Разрушение в Краматорске в результате обстрела. Фото: Вадим Филашкин / Telegram
Пожар в промзоне Краматорска
Пожар в промзоне Краматорска. Фото: Вадим Филашкин / Telegram
Скриншот сообщения Филашкина
Скриншот поста Филашкина

Напомним, 18 февраля враг выпустил по Краматорску три ракеты Х-22. В результате атаки есть погибшие и пострадавшие.

До этого, 17 февраля, россияне обстреляли Краматорск и Славянск. В результате вражеских ударов разрушен жилой дом, под завалами находились люди.

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