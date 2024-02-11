На Донеччині прикордонники зірвали російський прапор, ризикуючи життям

Українські військові. Ілюстративне фото: REUTERS/Inna Varenytsia

На Донецькому напрямку українські прикордонники зірвали російський прапор. Українські воїни, ризикуючи своїм життям дістали ворожий прапор та викинули його.

Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України в неділю, 11 лютого в Telegram.

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Відомо, що це українські захисники зробили під час відбиття чергової атаки росіян на Донеччині.

"Під час відбиття чергового штурму окупантів прикордонники виявили "триколор", яким загарбники помітили нібито їхню територію. Наші бійці, ризикуючи життям, дістали ворожу ганчірку з невстановленого для неї місця й викинули", — зазначили у повідомленні.

Тому двох прикордонників нагородили військовим командуванням за такий вчинок.

Нагадаємо, раніше прикордонники показали, як збивали ворожі дрони-камікадзе над Одеською областю. Завдяки їхній роботі було знищено три безпілотники.

Також ми писали, що українські військові знищили російський вертоліт "Алігатор". Його уразили в районі Авдіївки, що на Донеччині, 7 лютого.