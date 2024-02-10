На Бахмутском направлении ВСУ отразили 22 атаки оккупантов — какие потери понес враг

Украинские защитники. Фото: Генштаб

В Украине продолжается 717-й день полномасштабной агрессии Российской Федерации. За последние сутки украинским защитникам удалось ликвидировать 980 российских оккупантов.

Об этом сообщает Генштаб в Facebook в субботу, 10 февраля.

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Потери русских в войне

личный состав — около 394 270 (+980) человек;

танки — 6394 (+9) единицы;

боевые бронированные машины — 11942 (+21) единицы;

артиллерийские системы — 9459 (+24) единиц;

РСЗО — 981 (+0) единица;

средства ПВО — 666 (+0) единиц;

самолеты — 332 (+0) единицы;

вертолеты — 325 (+0) единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 7235 (+26) единиц;

крылатые ракеты — 1881 (+0) единица;

корабли/катера — 24 (+0) единицы;

подводные лодки — 1 (+0) единица;

автомобильная техника и автоцистерны — 12579 (+28) единиц;

специальная техника — 1512 (+3) единиц;

Потери РФ. Фото: Генштаб

Ситуация на направлениях

На Купянском направлении защитники отбили 11 атак врага возле Синьковки и Ивановки Харьковской области.

На Лиманском направлении воинам удалось отразить 14 атак захватчиков вблизи Белогоровки Луганской области, а также Тернов и Ямполевки Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силы обороны отбили 22 атаки оккупантов недалеко от Богдановки, Ивановского и Клещеевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении ВСУ продолжают сдерживать врага, который долгое время пытается окружить Авдеевку. Там за прошедшие сутки отбили 21 атаку врага в районах Новобахмутовки, Авдеевки и еще 12 атак возле Первомайского, Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать противника вблизи Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области — отбиты 19 атак.

На Шахтерском направлении воины отбили две атаки врага южнее Золотой Нивы Донецкой области и севернее Приютного Запорожской области.

На Запорожском направлении украинские военные отразили три атаки РФ западнее Новопокровки, Вербового и в районе Роботиного Запорожской области.

На Херсонском направлении продолжается удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск. За прошедшие сутки россияне совершили четыре безрезультатных штурмовых действия.

Скриншот поста Генштаба

Скриншот поста Генштаба

Ранее в Генштабе заявили, что на Авдеевском направлении украинские военные сдерживают армию РФ, которая пытается окружить Авдеевку. ВСУ крепко держат оборону, нанося врагу большие потери.

Также бойцы полка "Азов" показали, как FPV-дрон попадает в блиндаж оккупантов.